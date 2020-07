My Hero Academia: El autor presume un impresionante boceto de Mt Lady

El arco actual de My Hero Academia en el manga, ha sido una guerra brutal entre los héroes y los villanos. Sin revelar demasiado a los fanáticos que no están completamente actualizados, esta guerra ha estado iluminando a los héroes profesionales que no han estado en el centro de la acción todavía.

Advertencia de Spoilers. Lo anterior es cierto para muchas de las heroínas profesionales favoritas de los fans del anime, pues se ha querido ver más de Mirko, Midnight y ahora el autor Kohei Horikoshi honró a Mt Lady, quien ha demostrado darlo todo contra Gigantomachia.

My Hero Academia honra a Mt Lady

Ella ha sido uno de los héroes profesionales que hemos visto pocas veces en acción desde que inició la franquicia, pero fue una de las primeras en debutar. Pero los últimos capítulos han demostrado cuán verdaderamente crucial es en el campo de batalla. El impresionante boceto dejó encantados a los fans y vaya que tienen muchas razones para hacerlo.

Mt. Lady (Yu Takeyama) es una mujer joven que parece disfrutar de la atención por ser un héroe

Tomando Twitter para compartir el boceto más reciente con los fanáticos, Horikoshi tuiteó “Big Mt. Lady” junto con un gran nuevo dibujo de Mt. Lady, quien parece sostener a Shoto Todoroki mientras se burla de él. Como los capítulos más recientes la ven usar más de su tamaño últimamente, la ilustración consigue darle un toque encantador al personaje femenino.

Así luce el impresionante boceto de Mt Lady

Mt Lady será uno de los muchos héroes que regresarán al anime cuando My Hero Academia estrene su quinta temporada. Aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento para esta continuación, pero las actualizaciones recientes han confirmado que el estudio BONES ya está trabajando en la producción.

No hay duda que este personaje femenino es de los más queridos por los fans, incluso es de los más homenajeados en el arte del cosplay. Donde miles de admiradores consiguen recrear a detalle su encantador vestuario de heroína profesional.