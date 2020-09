My Hero Academia: El “Quirk” de Eri salvaría a todos los héroes en el MANGA

Eri de My Hero Academia puede tener el poder de ser la armadura o “giro” en la serie de superhéroes. Ya que los recientes capítulos del manga se han tornado más oscuros para el protagonista Deku y los demás héroes profesionales. ¡Advertencia de territorio de spoilers!

A lo largo de numerosas series de anime, ha habido un "mcguffin" que puede deshacer algunos de los principales desarrollos de la trama que tienen lugar en una franquicia, como las esferas de dragón que pueden traer de vuelta a cualquiera en la serie de Akira Toriyama.

Eri de My Hero Academia

Presentada por primera vez en la cuarta temporada del anime, secuestrada por el villano Overhaul, Eri ha estado luchando con su “Quirk” que tiene serias implicaciones, tanto buenas como malas, en el mundo en general.

El poder de Eri, para aquellos que pueden no estar familiarizados, le permite "rebobinar" a un individuo de una forma anterior, pudiendo no solo curar la mayoría de las heridas, sino también llevar a los objetivos a un tiempo antes de que tuvieran sus superpoderes.

Ta y como vimos en la cuarta temporada de anime, Overhaul utilizó la sangre de Eri para crear un “Anti-Quirk”, esto en forma de balas que negaban las habilidades de los héroes y Mirio, también conocido como Lemillion, fue la primera víctima de este horrible experimento.

Sin embargo, gracias al sacrificio de Mirio, fue que la pequeña Eri finalmente fue rescatada y llevada a UA Academy para deshacer las cicatrices que le dejaron. Ella ahora es capaz de sonreír y Eraserhead también la ha ayudado a controlar su “Quirk”; pues Aizawa posee un don de “borrar” temporalmente los poderes.

Un “mcguffin” es un elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama y sin duda Eri comparte parte de este significado con su poder. Eraserhead ha demostrado negar su Quirk si se sale de control, así que la habilidad de esta pequeña será de gran relevancia en el mundo de My Hero Academia.

Recordemos como lo hizo con Midoriya durante su pelea final contra Overhaul, Eri pudo curar instantáneamente cualquier herida en la que incurrió al acceder a toda la fuerza de One For All. Tener un personaje que pueda curar las heridas de cualquier batalla sería bueno para el lado de los héroes en el futuro de la serie.

Lo anterior, es especialmente bueno contra los villanos más fuertes del anime y manga. Entonces, ¿solo ser capaz de curar cualquier herida sería suficiente para ser considerado un "mcguffin"?

Bueno, considerando cómo funcionan los poderes de Eri , existe la posibilidad de que ella pueda revertir un cadáver a un estado anterior en el que estaban vivos, deshaciendo algunos de los principales eventos que han tenido lugar en la serie hasta la fecha.

Te puede interesar: Anime: Se confirma la temporada 5 de My Hero Academia

No hace falta decir que convertir a Eri en "las esferas del dragón" de Dragon Ball Super sería una bendición para los héroes de My Hero Academia, pero también crearía la "armadura de trama definitiva" para los héroes que están al borde de la muerte.