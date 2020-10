My Hero Academia: El GRAVE peligro que corre Bakugou

La serie de My Hero Academia está cruzando un arco en donde cualquier personaje, ya sea héroe o villano, corre peligro de morir y según los primeros spoilers del episodio 285, se ve que la vida de uno de los héroes favoritos corre peligro.

Una gran cantidad de comentarios están apareciendo alrededor del episodio 285 del manga de My Hero Academia que la pelea contra Tomura Shigaraki sigue haciéndose cada vez más intensa. Con la innumerable cantidad de poderes que adquirió este villano no le costó nada de trabajo despacharse al actual héroe no. 01 de la serie.

My Hero Academia: Bakogou es el personaje en peligro

Posible muerte de Bakogou

Ahora el ataque del supervillano extendió su amenaza hasta el estudiante explosivo, ya que en algunas viñetas puede verse al personaje siendo atravesado por uno de los ataques de Shigaraki. Se presume que Bakugo salvó a Midoriya de recibir el golpe mortal y ahora la duda recae si este golpe es mortal para el personaje.

Ver a uno de los personajes favoritos de My Hero Academia siendo atravesado ciertamente dio mucho de que hablar sobre este episodio, especialmente debatiendo por el futuro del Bakugou ya que podría perder sus poderes o incluso su vida.

Lo innegable es que, tanto el acto heroico de Bakugou como el episodio 285 del manga de My Hero Academia se volvieron tema de conversación en Twitter. Ambos se encuentran dentro de las primeras filas del trending generando miles de comentarios alrededor del tema, (especialmente con la incógnita de que si seguirá vivo para el siguiente episodio).