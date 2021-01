My Hero Academia: ¿Dónde está el padre de Deku, Hisashi Midoriya?

En My Hero Academia, Midoriya Isuku se ha enfrentado a muchas experiencias cercanas a la muerte. Estos siempre preocupan a su madre, pero ¿cómo se siente su padre al respecto? ¿Dónde está su papá de todos modos? Deku tiene la suerte de tener muchos mentores positivos en su vida, pero la falta de reconocimiento hacia su padre es bastante desconcertante.

Hay un par de teorías que persisten entre los fanáticos, pero se conocen pocos detalles sobre las características y habilidades de su padre. Basado en la escasa cantidad de información que hay sobre el padre de Deku, La Verdad Noticias te comparte algunas pistas sobre el paradero de Hisashi Midoriya.

¿Cómo se llama el padre de Deku?

El nombre "Hisashi" es un juego de palabras con "hisashiburi", que básicamente se traduce como "mucho tiempo sin verte". Después de todo este tiempo, si Hisashi Midoriya apareciera de la nada y simplemente hiciera el icónico gesto de "padre anime ausente se encoge de hombros mientras se rasca la cabeza", el fandom del anime estallaría de rabia.

La idea de referirse a Papá Midoriya como un tipo despreocupado es en realidad bastante cómico, considerando que su madre tiene ataques cardíacos constantes porque Deku destruye su cuerpo. Mézclalo con la madre demasiado cautelosa de Deku y obtendrás la combinación correcta de estilos de crianza que tienen sentido para la crianza del protagonista.

Los personajes de anime son conocidos por tener sus nombres que representan características especiales que reflejan su personalidad, por lo que el nombre "Hisashi" insinúa el hecho de que probablemente fue bueno para Deku que su padre no estuviera presente para influenciarlo.

La relación de Deku con sus padres

Ser madre soltera es una tarea difícil, pero Inko Midoriya ha hecho un trabajo espléndido al preparar el recipiente perfecto para One For All. Al principio del manga, el tono y el lenguaje corporal de Inko que se muestra cuando se menciona al padre de Deku insinuaría que su matrimonio ha estado en declive.

Así luce Inko Midoriya, la madre de Deku

Inko todavía se refiere a Hisashi como su esposo, por lo tanto, técnicamente todavía están casados. No ha habido casos conocidos de que Inko lo haya llamado durante los momentos críticos de la vida de Deku para darle actualizaciones sobre su hijo. Quizás haya una razón específica para la falta de comunicación entre Inko e Hisashi.

Es posible que Papá Midoriya esté en un trabajo encubierto, lo que podría ser una razón para necesitar el secreto. Tampoco está claro cuánto tiempo ha estado fuera Hisashi, pero la especulación es que actualmente está en el extranjero y tiene que viajar constantemente.

¿Cuál es el Quirk de Hisashi Midoriya?

El Quirk de Hisashi le permite respirar fuego, como lo reveló Inko al médico al comienzo de la serie. El nivel de poder de su Don aún se desconoce, pero si su ocupación es el heroísmo, entonces su Aliento de Fuego debe ser bastante poderoso.

El padre de Deku puede escupir fuego

El Quirk de Inko le permite levitar objetos pequeños, pero no es adecuado para el heroísmo. La capacidad de respirar fuego solo puede tener muchos usos, y tal vez ese solo detalle es lo que hizo que Hisashi tomara una carrera específica en la serie shonen.

Basándose en su ausencia, Hasashi podría ser uno de los miembros de la sociedad que no está de acuerdo con el status quo actual de héroes. Esto podría conducir a un reencuentro agridulce entre padre e hijo. Tal vez al igual que Deku, Hisashi quería ser un héroe, pero no pudo superar los obstáculos con su don débil, y buscó alguna forma de nivelar el campo de juego.

¿Cuándo veremos al padre de Deku?

Aún no está claro cuándo aparecerá el padre de Deku, pero hay algo de esperanza para los fanáticos de Boku no Hero Academia. En San Diego Comic-Con 2018, Kohei Horikoshi bromeó con la audiencia diciendo que "el padre de Deku será revelado en el futuro".

Parece que habrá una preparación para una gran revelación en la serie. Ya sea que la revelación tenga un impacto positivo o negativo en Deku, una cosa es segura, Kohei no resistiría a un personaje impactante para el desarrollo simple del personaje en My Hero Academia.

