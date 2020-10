My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Es una serie anime del año 2016, basada en el manga del mismo nombre. Emitido por la cadena Funimation.

Su primera temporada, cuenta con 13 episodios que tuvieron estreno el 3 de Abril de 2016 y finalizaron el 26 de Junio de ese mismo año.

Boku no Hero es un anime de super héroes, de acción, ciencia ficción, fantasía y escolar.

Este Anime tiene lugar en un mundo en el que los humanos han llegado a límites inimaginables obteniendo poderes asombrosos sin explicación aparente denominados Kose.

Todo comenzó con un bebe brillante, desde ese momento la población empezó a experimentar cambios y por lo tanto la sociedad cambió para adaptarse a estas nuevas personas con poderes sobrenaturales.

Boku no Hero Academia, es una popular serie que ha revolucionado en los últimos años

Historia

El protagonista de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin superpoderes, pero esto no le impedirá perseguir su sueño: ser un gran héroe como el legendario All-Might. Para convertirse en el héroe que quiere ser, se apuntará a una de las academias de héroes más prestigiosas del país: UA.

El 2 de noviembre de 2015, comenzó a publicarse un manga spin-off llamado My Hero Academia Smash!! y escrito por Hirofumi Neda.Una adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse el 3 de abril de 2016.

Unas historias extra han sido adaptadas por Anri Takahashi en formato de novela ligera. Además, fueron desarrollados dos videojuegos por las empresas Bandai Namco Games y Takara Tomy.

Shūeisha anunció el lanzamiento el 20 de agosto de 2016 en la revista Shūkan Shōnen Jump de un spin-off de la obra original llamada My Hero Academia: Vigilantes.

El autor fue Hideyuki Furuhashi, mientras que Betten Court estuvo a cargo de los dibujos. La historia trata sobre héroes ilegales que son llamados "Vigilantes".

A partir de la edición del 17 de diciembre del mismo año las publicaciones pasaron a la aplicación Shōnen Jump+.

Personajes

Izuku Midoriya: Aunque no posea ningún poder, sueña con convertirse en un héroe. Si bien es tímido, su determinación por salvar a los demás es gigante. Su encuentro con All Might cambia su destino.

Katsuki Bakugō: Es seguro de sí mismo, ambicioso y fuerte. Por sus habilidades en combate cree firmemente que será el héroe número uno. Posee la habilidad de realizar explosiones con la nitroglicerina que secretan las glándulas sudoríparas de sus manos.

Ochako Uraraka: Es una chica honesta y alegre. Todo lo que toca lo deja en gravedad cero.

Los personajes más queridos por los seguidores del anime

Tenya Iida: Es un muchacho correcto, compañero de clase de Deku. Es un héroe de élite, nacido en una familia de héroes. Puede correr a una gran velocidad gracias a órganos especiales.

All Might: El héroe más fuerte y más popular del mundo. Cuenta con grandes hazañas. Es alegre y tan poderoso que con un puñetazo puede hasta mover las nubes.

Temporadas de My Hero Academia

La serie de anime es adaptada por el estudio Bones y consta de cuatro temporadas hasta el momento, estando la quinta ya anunciada.

Primera temporada

Transmitida durante el año 2016 y tuvo 13 episodios. Su opening es "The Day", interpretado por la banda Porno Graffiti, mientras que su ending es "Héroes", y es interpretado por Brian The Sun.

En los Estados Unidos, la serie ha sido licenciada por Funimation, por cuyo sitio es transmitida. Además, es televisada por Animax Asia. La empresa también se encarga de distribuir la serie en Latinoamérica. En Francia, el anime es transmitido a través del sitio web Anime Digital Network.

El protagonista de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin superpoderes.

En marzo del año 2016 FUNimation Entertainment anunció que había licenciado la serie para la transmisión de los servicios, el hogar y la liberación de difusión,así como la obtención de los derechos de mercancías.

Segunda temporada

La segunda temporada fue anunciada en la edición 30 de la Weekly Shonen Jump de 2016. Fue estrenada el 25 de marzo de 2017. Se encargó de adaptar el arco del Festival Deportivo de UA. Contando con el mismo equipo de producción y reparto que la primera, con más actores de voz que representaron nuevos personajes. También contó con 25 episodios

El primer opening de esta temporada es Peace Sign, interpretado por Kenshi Yonezu. El primer ending es Dakara, Hitori ja nai (だから、ひとりじゃない) y está a cargo del grupo Little Glee Monster.

El segundo opening es Sora ni Utaeba (空に歌えば), interpretado por Amazarashi. El segundo ending es Datte, Atashi no Hero (だってアタシのヒーロー) y es interpretado por la cantante LiSA.

Tercera temporada

La tercera temporada se anunció al final de la segunda temporada, así confirmando que tendría una tercera temporada. Cuenta con el mismo equipo de producción y reparto que la primera y segunda, con más actores de voz que representarán nuevos personajes. El estreno fue 7 de abril del 2018. Contando con un total de 25 episodios igual que la segunda.

El primer opening de la tercera temporada estuvo a cargo de la banda de rock UVERworld titulada "Odd Future". La cantante Miwa interpreta la canción "Update" del ending.

La serie a lo largo de sus temporadas sigue manteniendo atentos a los fanáticos,

El segundo opening es interpretado por Lenny code fiction titulada "Make my Story". El segundo ending es una versión acústica de la canción "Long Hope Philia", interpretada por Masaki Suda y el cual también es el ending y tema principal de la película "My Hero Academia The Movie: Futari no Hero" (My Hero Academia La Película: Los 2 Héroes)

Cuarta temporada

La cuarta temporada cuenta con el mismo equipo de producción y reparto que la primera y segunda, con más actores de voz que representarán nuevos personajes. El estreno fue 12 de octubre de 2019. Contando con un total de 25 episodios, igual que la segunda y la tercera.

Quinta temporada

El popular anime, que tan famoso se ha vuelto en los últimos años, tendrá quinta temporada. Deku, Bakugo y compañía seguirán luchando contra el mal una vez más. El final de la cuarta temporada nos dejó a todos bastante impactados, y la quinta temporada no solo resolverá las incógnitas que nos ha dejado la temporada 4, sino que plantea nuevos arcos argumentales mucho más complejos, que explorarán las consecuencias de los últimos episodios.

Será en 2021 cuando regrese la serie de Boku no Hero Academia

My Hero Academia en la actualidad

En estos últimos meses, 'My Hero Academia' se ha convertido en uno de los mangas más vendidos y en uno de los animes más vistos, rivalizando con el todopoderoso 'One Piece', que suele liderar todas las listas.

¿Qué sigue?

Aunque aún no se ha revelado la trama de los nuevos episodios, a partir de la escena post-créditos de la cuarta temporada de “My Hero Academia”, donde Midoriya Izuku /Deku tiene una pesadilla con los usuarios anteriores de One For All, el Quirk heredado de Deku, han surgido varios teorías sobre el significado de ese sueño.

Además de enfocarse en la nueva habilidad de Midoriya y el camino que debe recorrer para aprender a dominarlo, la próxima entrega deberá centrarse en el verdadero mensaje detrás de ese sueño y profundizar más en la historia de One For All.

Datos curiosos de Boku My Hero Academia

- Deku el apodo de Izuku Midoriya significa "persona que no puede hacer nada" como lo dijo Kacchan.

- Nuestro personaje, Izuku cumple años él 15 de julio igual que Ichigo por qué digo esto por que mañana es él cumple años de midoriya ubiera puesto esto como él numero 15.

- Este manga es creado por Kojei Korikochi que también trabajó en otros manga como Itomino Katoblepa e Ikayiyi pero solo alcanzó la fama con este manga.

- El creador dijo que todos los personajes estaban inspirados en superhéroes de cómics.

. A Kacchan o Bakugo le encanta la comida pikante ¿por que sera que a los personajes que utilizan explosibos les gusta él picante?.

- Este anime le pertenece a la Chonen Gam.

- Casi nunca se ven los ojos de All Might cuando esta transformado por la sombra de su cuerpo exepto en él capitulo 2 que se puede apreciar por un momento sus ojos verdes igual que cuando no está transformado.

- Después del examen de admisión que Izuku entro por los pelos nos enteramos que Izuku quedo en septimo lugar Uraraka en tercer lugar y lida quedo en él sexto puesto.

- Todos lo portadores de one forl all que son 9 tienen una referencia al numero de portador un ejemplo Nana Shimura que fue la séptima que le otorgaron.

- All Might se llama Toshinori Yagi que como dije en él numero 7 este All Aight tiene él Kanji de 8 en su nombre por eso sabemos de que es él octavo portador

- Él nombre de Uraraka Ochako tiene su significado Uraraka que significa muy brillante y Ochako que significa chica charlatana.

- Kacchan en un principio iba ser una persona de inteligencia nata y que ayudaría a cualquiera pero al creador se le iso aburrido y lo desidio cambiar al aspecto explosivo que hoy todos conosemos y tu cual prefieres.

- Bakugo y Izuku se llevaron bien en la Infancia pero ya que Izuku no tubo sus poderes Bakugo empezó a menospreciarlo hasta llegar él punto de hacerle bulliyng.

- Seguramente creías que Izuku era él único de él mundo que no tenia poderes pues estas equivocado Izuku es del 20% de la humanidad que no obtuvo sus poderes.

- Aunque no lo creas Boku tiene un juego pero solo esta en Japón, igual esta para celular pero tiene audio japones.