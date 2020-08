My Hero Academia: Deku y sus 5 mejores victorias en el anime ¡Plus Ultra!

Como serie centrada en superhéroes, las batallas son absolutamente necesarias para el éxito de My Hero Academia. Este género en particular es donde la serie de manga creada por Kohei Horikoshi supera a su competencia; aunque no siempre hay peleas que preparar, cuando lo hacen, lo hacen fenomenal.

El personaje principal de la serie con adaptación al anime, es Midoriya Izuku, quien tuvo su parte justa de batallas. No tanto como los fanáticos deseaban, pero todo lo que se entregó fue muy apreciado. Como nuevo héroe, el récord de Deku no es tan espectacular como el de su mentor, All Might.

Sin embargo, seguro está abriéndose camino hacia eso. Ya que un héroe que nunca conoció el fracaso, tendrá dificultades para llegar a la cima. A continuación, las 5 mejores victorias de Deku en el anime de Boku no Hero Academia:

Deku vs Hitoshi

Foto: Estudio Bones

Si hay algo que a los fanáticos les encanta del Shonen, entonces tiene que ser el concepto de arcos de torneo. Estos arcos son la encarnación del éxito en sí mismo. Si una serie de este género lo explotó correctamente, entonces dicho título ciertamente será testigo de un aumento en los fanáticos leales.

Justamente, el arco del torneo de My Hero Academia es un ejemplo sólido de los arcos del torneo bien hechos. Tuvieron lugar muchas peleas interesantes y uno de ellos es Deku contra Hitoshi. Puede que no haya sido la batalla más exagerada del arco, pero seguro que destacó a un personaje con un potencial increíble.

Deku y Ochaco vs Iida y Bakugo

Foto: Estudio Bones

Esta pelea fue el primer enfrentamiento real entre rivales. Sucedió en los primeros días de la serie de anime, pero fácilmente se convierte en una de las batallas más icónicas de Deku. Pues se ve la rivalidad entre personajes y las muchas habilidades de Bakugo.

Lo que distingue a esta batalla de las otras batallas relacionadas con Midoriya, es que él no confiaba completamente en One For All. Usó la peculiaridad como distracción, dio el golpe final usando su ingenio y artes marciales amateur.

Deku vs Gentle Criminal

En el mundo de My Hero Academia, los héroes y los villanos son dos caras de la moneda conocida como sociedad. Los dos lados deben mantener un equilibrio, de lo contrario habría complicaciones a lo largo de la línea.

Por ejemplo, si todos y cada uno de los villanos hubieran caído en la villanía con el único propósito de derrocar a la sociedad, eso sería un poco irreal. Gentle Criminal es uno de los villanos más diversos de la serie. Planeó una 'conspiración' contra UA, pero fue detenido por Deku.

Clase 1-A vs Stain

Desde la introducción de Stain y el arco del Asesino de Héroes, Boku no Hero Academia nunca ha sido lo mismo. Lo que antes eran buenos contra malos, ahora se convirtió en algo mucho más complejo.

Todos, incluidas las partes interesadas, sabían que si no hubiera sido por el código de conducta de Stain, los resultados no hubieran sido tan simples. Esta fue sin duda una de las mejores peleas de toda la serie de anime y donde vimos las nuevas habilidades de Deku con su One For All.

Deku vs Overhaul

¡Sin duda la mejor batalla de Deku! El arco de Overhaul fue el arco que agregó un tono más oscuro a My Hero Academia. La pelea final contra Overhaul fue diferente a cualquiera de las peleas anteriores del protagonista.

Este luchaba por algo vital. Sin mencionar la derrota, ni siquiera la retirada era una opción. Overhaul fue un obstáculo gigante que Deku tuvo que cruzar sin importar qué y su propio desarrollo de carácter dependía de ello.