My Hero Academia: Deku vs Tokoyami ¿Quién gana en una batalla?

Los superhéroes son algo común en el universo de My Hero Academia, pero algunos entrenan para ser los mejores y otros nacen con mucho poder en su interior. En este mundo, existen escuelas donde los niños y niñas talentosos pueden aprender a perfeccionar sus peculiaridades.

De esta forma, es que los personajes aprenden a convertirse en verdaderos héroes, y eso incluye la mejor escuela de héroes de Japón, la famosa UA. Una escuela donde “Izuku Midoriya” Deku logró asistir a pesar de haber nacido sin peculiaridades.

My Hero Academia: Deku vs Tokoyami

Después de todo, Deku heredó el One For All, mientras que Fumikage Tokoyami es un chico talentoso con una peculiaridad viviente conocida como Dark Shadow. ¿Supongamos que lucharon en un duelo serio? Varios factores decidirán qué estudiante triunfará, y aquí te los compartimos.

10 - Deku: Observaciones

Como Izuku nació sin ninguna peculiaridad, pasó su tiempo estudiando y analizando las peculiaridades de sus amigos en lugar de entrenarse a sí mismo. Tiene buen ojo para las peculiaridades y sus funciones, y mantiene cierto cuaderno que actualiza con frecuencia.

Ahora que Deku está en el juego, sus muchas notas y habilidades de observación están dando sus frutos de manera enorme. Ya no son solo teorías; puede hacer un buen uso de esas observaciones en la batalla, y no todos sus compañeros de clase pueden igualarlo en ese sentido.

9 - Tokoyami: Más poderoso en la oscuridad

lgunas peculiaridades se ven reforzadas o debilitadas por las circunstancias que las rodean. Tsuyu Asui, cuya peculiaridad le da atributos de rana, es más fuerte en el agua y se ve debilitada por el calor intenso o la sequedad. Fumikage, mientras tanto, está preocupado por los niveles de iluminación.

Su peculiaridad, Dark Shadow, tiene una fuerza limitada durante el día, especialmente bajo la luz solar directa. Pero, en la sombra o en la luz de la tarde, se vuelve más fuerte, y por la noche, se desata todo su poder, pero Tokoyami parece tener dificultades para controlar su poder.

8 - Deku: Planificación

Izuku es uno de los estudiantes más inteligentes de la UA, y su perspicacia estratégica se basa parcialmente en sus habilidades para observar y estudiar las peculiaridades de sus aliados y enemigos por igual, como se mencionó anteriormente. También puede pensar en el futuro y elaborar planes de batalla elaborados.

Aunque Deku es valiente, no es imprudente, y esta es una combinación fuerte. No es un genio como Momo, pero, como Ochaco y Bakugo, puede formar planes creativos e ingeniosos en la batalla, e Izuku calcula cuidadosamente hasta dónde él y su oponente pueden empujar las cosas. Eso es un activo importante.

7 - Tokoyami: Trabajo en equipo con él mismo

Fumikage es uno de esos raros personajes en My Hero Academia, aparte de Twice, que puede ser todo un equipo por sí mismo. Pero no se está duplicando a sí mismo; en cambio, tiene una peculiaridad que es consciente y puede hablar con él.

Dark Shadow puede proporcionar información estratégica y personal a Fumikage, por lo que Tokoyami siempre está perfectamente consciente de cuál es su mejor movimiento y cuáles son los límites de su peculiaridad.

6 - Deku: Maniobrar

One For All le da a Izuku un increíble poder de golpe, pero eso no es todo. Deku pronto aprendió a usar Full Cowling, lo que significa que puede esparcir One For All en forma delgada por todo su cuerpo. De esa manera, no forzará demasiado ninguna parte del cuerpo.

Además, Izuku también puede usar el poder de One For All en sus piernas, y puede correr, saltar y saltar con gran velocidad y precisión por igual, como cuando peleó con Sir Nighteye y Gran Torino. No es el héroe más rápido de todos, pero sigue siendo bastante rápido y maniobrable.

5 - Tokoyami: Ataque implacable

La peculiaridad de Dark Shadow de Fumikage no es solo para la apariencia. Esta sombra viviente es una potencia en la ofensiva, y Fumikage lo demostró durante el festival deportivo de la UA. Esta peculiaridad ataca rápido y con gran fuerza, y también es bastante maniobrable.

Momo creó un escudo para protegerse, pero eso significaba poco, ya que Fumikage la empujó fuera de los límites. Tokoyami hizo lo mismo contra Mina Ashido, y resistió durante algún tiempo al poderoso Katsuki Bakugo. No muchos villanos pueden soportar más de unos pocos golpes de Dark Shadow.

4 - Deku: 5% Smash

Izuku aún no tiene la fuerza necesaria para usar One For All a toda velocidad de manera segura, pero está abriéndose camino hacia allí. Por el momento, puede usar el 5% de toda la fuerza de One For All en un puño y atacar a su oponente con él.

Hasta ahora, esto ha demostrado ser altamente efectivo contra muchos oponentes, y Deku también puede usar Detroid Smash y técnicas similares. Puede hacer volar a casi cualquier persona con estas técnicas, y es suficiente para destruir por completo los campos de hielo de Shoto y hacerlo retroceder.

3 - Tokoyami: Defensa flexible

Mientras que One For All se basa completamente en la ofensiva, Dark Shadow tiene una función más 50/50, y sacrifica muy poco por esta flexibilidad. En general, a Fumikage le gusta tomar la iniciativa y atacar a sus enemigos sin piedad, pero también puede defenderse.

Deku ha notado que Dark Shadow puede interceptar rápidamente cualquier ataque que se dirija hacia Fumikage y bloquearlo con su cuerpo sombrío. Dada su durabilidad, velocidad y coordinación, Dark Shadow se encuentra entre las mejores peculiaridades de la defensa.

2 - Deku: Coraje

Este es un factor psicológico que distingue a Izuku de prácticamente todos los demás. Tiene una voluntad indestructible de triunfar y demostrar su valía, y es prácticamente inmune a la intimidación o el desánimo. La fuerza del enemigo o las burlas solo fortalecen su resolución.

Deku se enfrentó al poderoso villano Muscular y ganó, impulsado a proteger a Kota y demostrar su valía. Fue mucho más allá de sus límites y desató un 1,000,000% Smash sin precedentes, una hazaña que ninguno de sus compañeros de clase podría duplicar.

1 - Ganador: Deku

En una batalla cuerpo a cuerpo de Izuku vs Fumikage, Deku obtendrá una ventaja lenta pero segura y presionará tan fuerte como pueda. La peculiaridad de Tokoyami no lo lastima y tiene un control total sobre ella, por lo que tendrá una ventaja temprana, manteniendo a Izuku a la defensiva mientras se mantiene a salvo del fuego de respuesta.

Fumikage puede asestar algunos golpes, como mínimo. Sin embargo, Izuku puede estudiar la técnica de Tokoyami y formular un plan de ataque para cambiar las cosas. Definitivamente encontrará un patrón para los movimientos de Dark Shadow y verá un camino hacia la victoria, luego lo seguirá con Full Cowling, un Detroit Smash y muchas agallas de su One For All.

No importa la paliza que reciba, Deku encontrará el camino hacia la victoria y lo seguirá con convicción. Después de todo, él es el protagonista de My Hero Academia y ha demostrado un crecimiento impresionante en el manga.