My Hero Academia: Deku es dominado por la IRA y muestra su verdadero poder

Hemos visto a Deku “Izuku Midoriya” enojado en My Hero Academia antes, pero el capítulo más nuevo de la serie de manga, muestra el verdadero poder que puede alcanzar al aprovechar su rabia o ira a causa de una gran pérdida.

Solo hemos visto breves momentos en los que Deku puede alcanzar el 100 por ciento de su poder de One For All, y cada vez que lo hace, su cuerpo se adapta un poco mejor a él; una de estas ocasiones es contra Overhaul en el anime.

Sin embargo, durante la batalla contra Tomura Shigaraki en la guerra entre héroes y villanos, Deku ha estado empujando su cuerpo a un límite aún mayor que antes porque está impulsado por pura ira. ¡Advertencia de territorio de spoilers!

My Hero Academia: Deku muestra todo su poder

Como parte de su entrenamiento para invocar su capricho de Blackwhip a voluntad, Deku se dio cuenta del potencial de aprovechar su ira para dirigirla como una energía a los demás. Lo ha estado poniendo a prueba ahora que Shigaraki no solo aparentemente ha matado a Gran Torino, sino que ha herido a Aizawa aparentemente sin posibilidad de reparación.

El joven Midoriya no tiene nada más que rabia para verter en su poder. Después de que Shigaraki inmovilizó a Gran Torino y le dio lo que parecía ser un golpe fatal, Deku agarró al villano con todo su poder.

Cuando Shigaraki lo golpea con un codo, Deku casi lo deja inconsciente antes de que se enoje de nuevo. Diciéndose a sí mismo que debe convertir su ira en fuerza, enciende su Blackwhip hasta un punto en el que es lo suficientemente fuerte como para mantener al nuevo All For One abajo; quien además quería morderle su brazo.

Antes de que pueda hacerlo, Deku usa su 100% Wyoming Smash para golpear a Shigaraki en la cabeza. Desafortunadamente, Aizawa se estremece cuando tiene que lastimarse y esto le da al villano la mayor parte de su poder.

Shigaraki casi escapa del agarre de Blackwhip de Deku, pero usa su rabia para apretarla y mantener a Tomura incluso mientras se aleja. Gracias a que Todoroki entró en el último minuto para detener al All For One con su hielo, Izuku luego usa su poder como una honda para golpear a Shigaraki.

Deku acierta su Blackwhip en el estómago del villano con un poderoso golpe lleno de ira al 100 por ciento. Lamentablemente, Eraserhead no luce nada bien al final del capítulo 282 del manga y es probable que Deku obtenga otro porcentaje de mejora después de esta pelea con Shigaraki.

Pero la pregunta más importante, es si saldrá o no de esta pelea en primer lugar. Se han producido tantos cambios masivos en el transcurso de esta batalla, y aunque algunos son buenos, muchos más serán cosas terribles que se revelarán una vez que la batalla se resuelva en el siguiente capítulo de My Hero Academia.