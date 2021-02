My Hero Academia: ¿Cuánto tiempo falta para que Deku sea el héroe número 1?

Muchos fanáticos esperaban que el War Arc de My Hero Academia fuera el evento que impulsó a Midoriya Izuku a la cima de las filas de Pro Hero. En cambio, la gran guerra del manga shonen terminó con una nota turbia, y la serie ahora se ha alejado de la historia de Deku para poner a los personajes secundarios en el centro de atención.

Se está poniendo difícil todavía entender la narración de apertura de Boku no Hero Academia (nombre en japonés), donde Izuku afirma estar contando la historia de cómo se convirtió en el héroe número uno. ¡Advertencia! La Verdad Noticias entrará a territorio de spoilers y más detalles de la serie creada por Kohei Horikoshi.

My Hero Academia: Arco de Guerra

El Arco de Guerra (War Arc) de My Hero Academia tuvo un costo enorme. Los mejores héroes profesionales han visto cómo sus filas se hacen añicos, y todos los villanos que fueron detenidos tanto durante la guerra como antes de ella han sido liberados en la fuga masiva de All For One.

Deku "Midoriya Izuku" es el protagonista en My Hero Academia

Mientras tanto, la sociedad se está volviendo contra Pro Heroes gracias a la guerra psicológica de Dabi contra su padre Endeavor. Los héroes profesionales están renunciando al trabajo y se van de Japón, y los villanos de la fuga de la cárcel nunca se han sentido con más derecho a causar estragos.

My Hero Academia cruza su hito de 300 capítulos y explora el cambio masivo de status quo después de la guerra, Izuku Midoriya ha sido completamente marginado. Puedes leer algunos capítulos (últimos 3) del manga de forma gratuita en MANGA Plus.

Además, MHA ha optado por el conocido tropo del anime de poner a su protagonista en un estado comatoso, mientras el cuerpo de Izuku intenta reconciliarse con el extraño vínculo nuevo y el aumento de poder que ha formado con su peculiaridad One For All.

El manga de My Hero Academia se centrará en la familia Todoroki

El arco actual parece ser sobre Shoto Todoroki, Endeavor y la familia Todoroki llegando a un acuerdo con la maldad de Dabi / Toya Todoroki. De hecho, My Hero Academia termina con la madre de Shoto, Rei, declarando que Shoto es la gran esperanza heroica para la familia Todoroki. ¿Podrán unirse para derribar a Dabi?

Entonces, ¿cuánto tiempo estará ausente Izuku Midoriya? El manga parece dedicar tiempo y espacio a sus villanos y personajes secundarios como Shoto. Es cierto que el conjunto de personajes de My Hero Academia ha visto a varios grandes favoritos de los fanáticos convertirse en íconos por derecho propio.

Sin embargo, eso no cambia el hecho de que el marco de la serie es Izuku Midoriya contándonos la historia de su viaje desde el niño impotente hasta el héroe número uno. Entonces, presenciar eventos que ocurren cuando Izuku se desmaya es bastante extraño. ¿Podrá My Hero Academia mantener el ritmo tras un duro arco de despedidas?

