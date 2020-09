My Hero Academia: Cosplayers hacen equipo con Eraserhead y Present Mic

En el universo de My Hero Academia, quizás no haya dos personajes que sean tan diferentes entre sí como Eraserhead y Present Mic, pero ahora una pareja de cosplayers de la UA Academy les han dado vida con sus atuendos increíblemente llamativos y realistas.

Con la historia actual de la Guerra de Liberación Paranormal que pone a estos dos mentores en una situación desesperada que los ve a ambos cambiados por el resto de sus vidas, estamos cruzando los dedos para que estos dos fanáticos de toda la vida puedan salir de ¡Esta lucha titánica entre héroes y villanos vivos y coleando!

My Hero Academia: Vigilantes es una serie derivada que se centra en un mundo fuera de UA Academy, siguiendo a héroes que operan fuera de la ley como Crawler y Pop Step, pero también aprovechó la oportunidad para mostrarnos las primeras vidas de Eraserhead y Present Mic durante su tiempo como estudiantes.

Con Aizawa aprendiendo a aprovechar el poder de su Quirk que puede detener temporalmente los poderes de sus objetivos, se convirtió en uno de los héroes más valiosos de la lista de My Hero Academia. Si bien Present Mic puede no ser tan fuerte como Eraserhead, ¡sus poderes sónicos definitivamente han sido útiles durante la guerra contra la Liga de Villanos!

Cosplays de Eraserhead y Present Mic

El cosplayer de Instagram Vega_Mcree compartió este par de luchadores contra el crimen de UA Academy, presentando un nuevo cosplay para Eraserhead y Present Mic en My Hero Academia:

¿Se parecen los cosplayers a los personajes del anime?

En las páginas del manga, Eraserhead ha quedado esencialmente paralizado gracias en parte a las maquinaciones de Shigaraki, quien ha heredado el poder de All For One. Con tantas bajas tanto del lado de los héroes como de los villanos en la Guerra de Liberación Paranormal, ¡esperamos que estos dos maestros tengan un largo futuro por delante!

Te puede interesar:My Hero Academia: Fans están más que encantados con los nuevos OVA

¿Qué te han parecido estos cosplays de My Hero Academia? No dudes en dejarnos un comentario y revisar nuestros artículos sobre la serie del manga y el anime.