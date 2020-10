My Hero Academia: ¡Cosplayer le da un giro femenino a Deku y es encantador!

De los muchos protagonistas de Shonen que se han introducido en el medio del anime a lo largo de los años, quizás uno de los más grandes definitivamente ha sido Midoriya Izuku, Deku de My Hero Academia y los fanáticos han respondido a su popularidad creando homenajes de cosplay.

Una fanática decidió hacer su propio cosplay para el protagonista de Boku no Hero academia y sin duda logró lucir el lado femenino de Deku. La quinta temporada de anime parece regresar el próximo año y el manga continúa contando una de las historias más importantes de la Academia UA hasta la fecha.

Ahora es definitivamente uno de los mejores momentos para celebrar la franquicia de Kohei Horikoshi. La última vez que vimos a Deku al final de la cuarta temporada de My Hero Academia, había desbloqueado un nuevo lado misterioso de la peculiaridad One For All que heredó de All Might.

Foto: BONES, Boku no Hero Academia

Midoriya fue testigo de los portadores anteriores de su Quirk, insinuando que podría tener más de unos pocos poderes nuevos que se le acercan fuera de la fuerza y velocidad de All Might. ¡La quinta temporada de anime lo revelará todo!

El manga presenta a Deku y Shigaraki en una batalla a vida o muerte, cualquier cosa puede pasar y está claro que tanto los héroes como los villanos de My Hero Academia nunca serán los mismos.

Figaro Cosplay fue quien compartió esta nueva versión del joven héroe y destaca un diseño muy acertado para el giro femenino. Después de todo, la historia de Midoriya Izuku se ha convertido en una de las series Shonen más populares del momento.

Así luce el cosplay femenino de Deku

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

El viaje de Deku está lejos de terminar y la quinta temporada lo verá ganar habilidades que nunca pensó posibles, así como trabajar para convertirse no solo en un luchador contra el crimen, sino en el heredero del título del "Símbolo de la paz" en My Hero Academia.