My Hero Academia: Cosplay femenino de All Might inspira amor a los fans

El anime de My Hero Academia vuelve a ser tendencia de redes sociales gracias a un detallado cosplay de All Might, quien fue durante muchos años el héroe número uno en la serie de manga por Kōhei Horikoshi, pero una talentosa chica cosplayer decidió recrear al personaje con su propia versión femenina y los resultados tienen enamorados a los fans.

Se trata de la hermosa Miryoku Cosplay, quien presume tener más de 5 mil 400 seguidores en su cuenta de Instagram, pues su dedicación a este arte de caracterización con su versión femenina de All Might, la ha galardonado como el centro de atención en varias convenciones del mundo geek, demostrando que su amor por estos personajes no tiene límites.

En la foto vemos a la cosplayer llevar el icónico traje de All Might en su época de oro, siendo un estilo de patrones azulados, rojos y blancos con botas de color amarillo; también agregó una peluca con peinado hacia atrás a excepción de los dos mechones que se elevan en pico, pupilentes azules, maquillaje con cejas gruesas y un delineado negro imple.

El cosplay de All Might mujer

El nombre real de All Might en My Hero Academia es Toshinori Yagi, su don especial es el One For All, cuyo origen le permite heredarlo a su sucesor Midoriya Izuku “Deku”, siendo una habilidad que le otorga una gran resistencia, agilidad, fuerza y la capacidad de saltar grandes distancias, tanto que parece en un principio muchos fans pensaron que podía volar.

Este personaje de anime es uno de los más populares en la convenciones que se realizan en varios países, pues su rol el la serie representa ser el símbolo de la paz, al igual que gozar de una carismática personalidad que muchas personas elogian.

Te puede interesar: My Hero Academia: Cosplay de Hawks MUJER enamora en Instagram

Aunque en la actual cuarta temporada de My Hero Academia, ya haya perdido su habilidad y forma musculosa por una grave herida a causa del antagonista All For One, All Might se mantiene vigente como maestro en la Academia U.A para formar a la siguiente generación de héroes junto con su sucesor.