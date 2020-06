My Hero Academia: Cosplay doble de Uraraka y Tsuyu se hace VIRAL

My Hero Academia se mantiene en las tendencias de redes sociales por muchas razones, una de ellas es la temporada 5 de su serie de anime por BONES y la segunda tiene que ver con el mundo del cosplay. En esta ocasión, dos cosplayers recrearon a los personajes de Ochaco Uraraka y Tsuyu Asui. ¡Genial!

Cosplay doble de Uraraka y Tsuyu

Kōhei Horikoshi, quien es el creador de My Hero Academia, conoce que el personaje de Uraraka se encuentra en los primeros puestos de popularidad (además es el interés amoroso del protagonista Deku) y Tsuyu también es de sus heroínas más homenajeadas en el arte del cosplay.

Tomando en cuenta lo anterior, las famosas cosplayers Pockythief y Mangoecos, fueron las responsables de recrear a Uraraka y Tsuyu respectivamente con sus uniformes escolares de la Academia U.A; y según se mencionó en redes sociales, ellas lucen listas para una batalla dentro del Festival Deportivo.

Mira el cosplay de Pockythief y Mangoecos

La publicación fue realizada por Mangoecos y ya superó los 8 mil me gusta en menos de 48 horas. La cosplayer tiene más de 90 mil seguidores y tiene una gran variedad de sesiones de fotos como personaje de anime; algunos de los más recientes son Tohru Honda de Fruits Basket, Himiko Toga de My Hero Academia y Shinobu Kochou de Kimetsu no Yaiba.

Pockythief tampoco se queda atrás en popularidad, pues tiene más de 161 mil seguidores en su Instagram; donde ya ha compartido su amor por personajes de anime como Momo Yaoyorozu, Nejire Hado y Mina Ashido de Boku no Hero Academia. Así que no olvides darle un vistazo a sus demás fotografías de cosplaying.

Uraraka y Tsuyu en My Hero Academia

La relación de Uraraka Ochako y Tsuyu Asui (Froppy), es de ser grandes amigas y compañeras de escuela en la Clase 1-A donde también forma parte Midoriya Izuku. Ambas han vivido muchas experiencias juntos y de las más peligrosas fue su enfrentamiento con la villana Himiko Toga. A continuación te mostramos la escena: