My Hero Academia: Cosplay de Hawks MUJER enamora en Instagram

La cuarta temporada de la serie de anime, My Hero Academia, presentó por primera vez al personaje de Hawks, quien es considerado el héroe número dos, desde el retiro de All Might y una talentosa chica quiso demostrar su amor por este personaje, con un espectacular cosplay que logró incluir todos los elementos que hacen de este uno de los más detallados.

Krissy, mejor conocida como “Sparkle Stache”, es la cosplayer que reveló esta versión femenina de Hawks, siendo un gran trabajo el que le dedicó a su caracterización, pues su publicación ya superó los mil 700 me gusta en su cuenta de Instagram, donde tiene 40 mil seguidores, quienes consideraron que este cosplay es uno de los mejores.

En la foto vemos a Krissy lucir unas enormes alas rojas, que incluyen varios detalles de sombras en las puntas, también llevó el cabello rubio, lentes amarillos, orejeras, leotardo negro con patrón blanco, cinturón dorado, chaqueta marrón forrada con piel blanca y lo que parecen ser unas largas botas negras; outfit que transforma la versión masculina que luce Hawks en el anime.

El cosplay de Hawks mujer

"Quiero volar libemente"

Takami Keigo es el nombre real de Hawks, es considerado uno de los personajes favoritos de los fans durante My Hero Academia 4, pues finalmente se le pudo ver en acción con su don “Fierce Wings”, siendo un par de enormes alas que le permiten volar y controlar cada una de sus plumas a voluntad con telequinesia, haciendo posible salvar a muchas personas o utilizarlas como potentes armas.

A diferencia del protagonista del anime, Midoriya Izuku, Hawks siente una gran admiración por Endeavor, quien también es el padre de Todoroki Shouto, pues durante toda su vida fue considerado el héroe número dos y una persona de carácter distante; algo que Takami cambia al motivarlo de forma indirecta en una poderosa batalla, donde se introduce como el nuevo héroe número 1.