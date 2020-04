My Hero Academia: Cosplay de Deku con el Traje Gamma ¡Luce impresionante!

My Hero Academia adquirió más popularidad en su serie de anime tras confirmarse una quinta temporada, lo que adaptará más arcos del manga por Kōhei Horikoshi y un gran fanático demostró su admiración al protagonista Midoriya Izuku “Deku” con un detallado cosplay.

Se trata del cosplayer internacional Lorentz, quien recreó el Traje Gamma de héroe que lleva Midoriya desde la tercera temporada del anime, pues el personaje tuvo que hacer modificaciones para tomar el examen de licencia provisional y proteger sus brazos por exceso de heridas a causa del One For All.

El cosplay demuestra la evolución del heredero de All Might a lo largo de My Hero Academia, Lorentz también llevó un maquillaje para igualar los rasgos físicos del personaje, una peluca con color verde, pupilentes y los resultados los plasmó en su cuenta de Instagram donde tiene más de 78.1 mil seguidores.

Cosplay con el Traje Gamma de Deku

My Hero Academia: Cosplay de Deku con el Traje Gamma ¡Luce impresionante!

El talentoso cosplayer es originario de los Estados Unidos con popularidad en varias convenciones internacionales, tiene su propio canal de YouTube y una página web donde publica varios tutoriales para realizar las piezas de sus trajes; hace unos días reveló que mostraría el procedimiento para crear los guantes de Deku pero debido al Coronavirus tuvo que hacer un cambio de planes.

Te puede interesar: My Hero Academia: Twiin Cosplay elevan la temperatura al estilo BAKUSHIMA

Prefirió pausar sus tutoriales y dedicarse a concientizar a sus seguidores sobre llevar un cubrebocas para prevenir el contagio, sto luciendo el traje del personaje de My Hero Academia que tiene incluido este accesorio; siendo de los cosplays más detallados que se encuentran en redes sociales.

"No olvides usar guantes y mascarilla durante estos tiempos inciertos"

"He recibido muchas solicitudes de un tutorial sobre la armadura de pierna de Deku, pero al ver cómo esta cuarentena se está volviendo más grave, creo que será mejor crear conciencia sobre el uso de la máscara"

Fotos: Instagram @lorentz_iwood