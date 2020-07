My Hero Academia: Cosplay de Camie enseñó su lado SEXY con pronunciado escote

Aunque podría no aparecer tan a menudo como Midoriya Izuku y Katsuki Bakugo en los pasillos de My Hero Academia, Camie Utsushimi se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fanáticos. Esto no solo por su personalidad burbujeante, sino también por su belleza y Don, que se demuestran perfectamente en un detallado trabajo de cosplay.

El personaje femenino de anime, es una estudiante de segundo año en la escuela rival de la Academia UA, la Escuela Secundaria Shiketsu. Ella apareció por primera vez cuando la Clase 1-A se unía a una amplia franja de estudiantes que intentaban obtener su licencia de héroe provisional. Desafortunadamente, la villana Himiko Toga fue quien tomó su lugar y utilizó su Don de Transformación para conseguirlo.

Camie apareció en la cuarta temporada de My Hero Academia, después del arco Overhaul que mostró a Deku (Midoriya) y compañía, derrotar al diabólico líder de la Yakuza. Ya que ella acudió a la segunda oportunidad para obtener su licencia de héroe provisional, junto a Bakugo y Todoroki Shouto (hijo de Endeavor).

La artista de cosplay “ItsKawaiiKitten”, compartió su impresionante y sensual caracterización de Camie en su cuenta de Instagram. Su vestimenta incluye un pronunciado escote que sin duda subió la temperatura. Aunque este personaje no ha aparecido recientemente en el manga, sí sigue siendo de los preferidos por los fans.

Dado que los dos estudiantes de la Academia UA no pudieron aprobar el primer examen, se vieron obligados a tomar clases adicionales los fines de semana, incluso en los momentos de descanso de la Clase 1-A. Este trío de personajes de anime recibió una tarea diferente a todo lo que habían visto antes, pues tuvieron que ser las niñeras de unos niños revoltosos (todos con Dones o Quirks).