My Hero Academia: Cosplay TRANSFORMADO de Deku (FOTO)

Aunque My Hero Academia es conocida por sus batallas contundentes y situaciones de vida o muerte, la franquicia creada por Kohei Horikoshi todavía puede incluir una serie de segmentos divertidos dentro de su serie, y tal vez sean tan conocidos como el tema de este Midoriya.

Cosplay en el que Deku cambia su rostro para parecerse al de su mentor, All Might.

Con Deku heredando el poder de One For All, y siguiendo las hazañas de All Might desde que era un niño, está claro que su juego de suplantación está en el punto ya que es capaz de capturar perfectamente la estética de All Might.

En la última temporada de My Hero Academia, vimos a Deku intentando ganar una pasantía con el recientemente fallecido Sir Nighteye, el ex compañero de All Might, utilizando esta suplantación de su modelo a seguir en un intento por hacer reír al estoico héroe profesional.

Aunque Midoriya finalmente no tuvo éxito en hacer reír a Nighteye, finalmente se le otorgó una oportunidad de pasantía y, al hacerlo, pudo estar en el frente en la batalla contra Overhaul.

Aunque Deku pudo demostrar lo experto que era en ser un luchador contra el crimen, ¡al final no fue suficiente para salvar la vida de Sir Nighteye!.

El cosplayer de Instagram Scaredy_Cat_Cosplays compartió este impresionante e hilarante cosplay que captura a la perfección la personificación de Midoriya de su mentor y modelo a seguir en All Might, demostrando por qué seguramente fue la mejor elección para heredar el poder de One For All: