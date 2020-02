My Hero Academia: Conoce un genial COSPLAY de Himiko Toga

My Hero Academia conocido también como “Boku no Hero Academia”, es una serie anime basada en el manga de Kōhei Horikoshi, siendo uno de los más famosos en Japón y de forma internacional, así que es una de las temáticas más vistas en la comunidad cosplay.

Tras la pasada polémica sobre el nombre de uno de sus villanos, lo que causó que My Hero Academia fuese cancelada en China y Corea, la comunidad de fans se han unido para lograr superar esta penosa escena, siendo el uso del cosplay una forma de expresión para traer el mundo real los personajes del anime.

El genial cosplay de Himiko Toga

Himiko Toga es uno de los personajes antagonistas que forma parte de la Liga de Villanos en My Hero Academia, teniendo el poder para transformarse en cualquier persona si “ingiere” su sangre, hasta el punto de igualar su voz y la talentosa influencer llamada Alex Marie logró representarla con un cosplay.

Alex Marie tiene más de 122 mil seguidores en Instagram, siendo considerada una cosplayer profesional tras haberse caracterizado de varios personajes del anime y este genial cosplay de Himiko Toga resultó de lo más adorable para sus seguidores, pues incluso recreó una de las expresiones de la villana.

Este cosplay de Alex Marie trajo de regreso el brillo de My Hero Academia, uno que necesitó tras la polémica que ha estado sonando en redes sociales junto con la llegada de su segunda película titulada “Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising”, la cual está por estrenar en cines mexicanos.

