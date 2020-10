My Hero Academia: ¡Chicas cosplayers recrean a Nana Shimura y All Might!

All Might tuvo a Nana Shimura como su mentora y predecesora al poder One For All. Ella también tenía la habilidad de "Flotar", levitar sobre el suelo y se dedicaba a inculcar la idea del “Símbolo de la Paz” en su estudiante. Ahora, dos cosplayers le han rendido homenaje a estos dos personajes de My Hero Academia.

¡Advertencia de spoilers!

Con Izuku Midoriya intentando estar a la altura de las carreras de estos dos héroes (tanto en el anime como en el manga de la franquicia), está claro que se encuentra en el camino de convertirse en uno de los héroes más grandes que el mundo haya visto.

En el último capítulo 286 del manga de My Hero Academia, Deku ha estado luchando en su batalla contra Shigaraki (nuevo All For One), confiando en el poder que está actualmente a su disposición gracias al Quirk que es One For All.

All Might y Nana Shimura de My Hero Academia

Con el campo de batalla aparentemente cambiando del mundo físico al de un paisaje mental, Nana Shimura ha re-aparecido para ayudar a Deku con esta batalla de vida o muerte, incluso después de haber muerto hace años.

Con Shimura, la abuela biológica de Shigaraki, el manga definitivamente mostrará una batalla por los libros de historia en la épica historia de Kohei Horikoshi. La cosplayer de Instagram, Feisty Vee, recreó a Nana Shimura, mientras que la artista Sparkle Stache se caracterizó de All Might (con un giro femenino):

Cosplays de My Hero Academia

Durante años, los fanáticos de My Hero Academia han pensado que los días de All Might estaban contados, pero el heredero de One For All ha superado las probabilidades a pesar de su pérdida general de poder. La Guerra de Liberación Paranormal ya ha matado a varios héroes y villanos, pero la presencia de Nana cambia las cosas por completo.