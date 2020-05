My Hero Academia: Chica luce su colección de COSPLAYS en bikini

Krissy “Sparkle Stache”, una cosplayer profesional con gran pasión por el anime, decidió compartir en Instagram algunos de sus mejores trabajos de cosplay en traje de baño y bikini. La principal fotografía que llamó la atención de sus 42.3 mil seguidores, fue su versión femenina de All Might.

Cosplay de All Might en bikini

Sparkle Stache se caracterizó del Símbolo de la Paz en My Hero Academia; una serie de anime basada en el manga de Kōhei Horikoshi. La artista puso una especial atención en los rasgos físicos de All Might, como lo es su puntiagudo peinado, un bikini inspirado en el traje de héroe (Golden Age) y su imponente cicatriz.

La artista conoce el pasado de Toshinori Yagi en “Boku no Hero Academia”, ya que la herida de su estómago fue a causa de una batalla con el All For One. Este también llamado “crossplay” (disfrazarse de un personaje del género opuesto) vino acompañado de muchos elogios por sus fans y no fue el único.

Cosplays al estilo bikini

En la descripción de su publicación con más de 3 mil 219 me gusta, mencionó que se trata de una colección de fotografías con sus cosplays en bikini. Estas fueron durante la ColossalCon del 2019 y sin duda le trajeron recuerdos por ser la primera ocasión que participó.

Los siguientes cosplays fueron inspirados de Pylon del videojuego StarCraft, el Pokémon tipo agua Blastoise, Nitocris del anime Fate/ Grand Order y una combinación de All Might de My Hero Academia con Franky de la serie One Piece. Sin duda la artista logró cautivar en la convención y destacar con cada outfit.

My Hero Academia: Chica luce su colección de COSPLAYS en bikini

¿Qué es el ColossalCon?

A causa de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) es muy probable que en el 2020 no se realice esta convención. Misma que acostumbre durar cuatro días y toma lugar entre el mes de mayo o junio, en el “Kalahari Resort and Convention Center” de Sandusky, Ohio.

Te puede interesar: My Hero Academia: Chica hace un adorable COSPLAY de Froppy

A continuación de mostramos una producción de video por KevinTheDirector, quien documentó la experiencia del ColossalCon para su canal de YouTube. Aquí puedes ver a Sparkle Stache desde el minuto 2:00, junto con más cosplays temáticos en trajes de baño. Esperemos que en el 2021 este evento de la Cultura Friki pueda realizarse con normalidad. ¿Te gustaría ir alguna vez?

Fotos: Instagram y VIZ Media