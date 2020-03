My Hero Academia: Chica hace el COSPLAY perfecto de Uraraka (FOTOS)

My Hero Academia es una de las series anime más populares de la actualidad, en pleno 2020 sigue generando grandes números de ventas tanto de su versión animada como el manga, el cual fue creado por Kōhei Horikoshi y ahora una talentosa chica presumió su cosplay perfecto de Uraraka en Instagram.

Este personaje femenino Uraraka Ochako es uno de los que forman parte de la famosa Clase 1-A en la que asiste el protagonista y heredero del One For All “Midoriya Izuku”, su rol en la serie anime es muy marcado en la primera parte de la historia, al igual que desarrollar más de sus habilidades para controlar la gravedad.

El cosplay de Uraraka Ochako

Su esencia fue captada por la cosplayer Brodie, quien en su cuenta de Instagram presentó su versión de Uraraka Ochako en el mundo real con un detallado cosplay, llevó el característico traje negro de cuerpo completo con un diseño rosa pálido en la mitad de su torso, dos círculos negros en su pecho y un rectángulo negro debajo de su cintura.

Los accesorios que muestra Brodie con su cosplay son los mismos que ayudan a Uraraka para sacarle provecho a sus poderes, algo que acostumbra hacer durante cada temporada de My Hero Academia, pues ha tenido un desarrollo de personaje muy marcado desde el comienzo de la serie anime.

Un dato curioso sobre el traje de Uraraka es que la forma entallada en su figura es algo que no tenía intencionado, pero al no especificar este dato a los diseñadores, como resultado quedó un traje de lo más sensual y que sin duda hace resaltar su corto cabello, siendo uno de los personajes femeninos de My Hero Academia con más popularidad entre los fans.