My Hero Academia: Chica cosplayer prende FUEGO como una ardiente Shoto Todoroki

A los fanáticos de My Hero Academia les encanta que el programa gire en torno a muchos personajes increíbles, incluso si el enfoque principal suele ser Izuku Midoriya. Aunque todos son especiales a su manera, es difícil nombrar uno más amado universalmente que Shoto Todoroki.

No es porque sea el hijo menor de Enji Todoroki, más conocido como Endeavour, quien es presentado como el segundo héroe mejor clasificado después de All Might. En cambio, es porque cambió de alguien que era frío y distante a un compañero de clase cariñoso y amable en el anime.

Además, el hecho de que su peculiaridad, Half-Cold Half-Hot, le permite controlar el fuego y el hielo, lo convierte en uno de los personajes más geniales de la serie. Hay algo especial en poder controlar los elementos, especialmente dos a la vez en el mundo de My Hero Academia.

Foto: Studio BONES

Curiosamente, también tiene un parecido sorprendente con el príncipe Zuko de Avatar: The Last Airbender. Ambos personajes tuvieron que superar dificultades personales y tener cicatrices de quemaduras visibles en la cara.

Kiyekuu es una cosplayer popular que prendió fuego a Internet cuando publicó una foto de ella haciendo cosplay de Shoto Todoroki en Instagram. Lo que lo distingue del resto es el hecho de que es una transición de género.

Mira el cosplay femenino de Shoto

“Estoy muy orgullosa de cómo salió mi cosplay de Genderbend de Shoto Todoroki”, dijo la cosplayer en sus redes sociales. “¡Esto es del anime My Hero Academia! ¿Dos cosplays de Genderbend en una semana? ¡Santo! Espero que estén disfrutando de los nuevos cosplays tanto como yo ”, agregó.

Sobre el cosplay de My Hero Academia

El atuendo en sí es bastante simple, pero aún se ve genial. La verdadera cualidad, sin embargo, reside en el cabello y el maquillaje. Kiyekuu acertó absolutamente los tonos de blanco y rojo en su cabello, así como el marrón y verde en sus ojos.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: 5 mejores momentos del anime y manga en 2020

Los cosplayers a menudo se califican según lo elaborado que es el atuendo. Pero a veces lo más simple puede ser mejor, y el verdadero arte radica en cuán cerca se parece la persona al personaje. Si son capaces de superar obstáculos como una curva de género, entonces merecen todos los elogios y La Verdad Noticias a darle el visto bueno al de My Hero Academia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!