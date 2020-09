My Hero Academia: Capítulo 286 SPOILERS ¡Shoto Todoroki vs Shigaraki!

Los spoilers del capítulo 286 de My Hero Academia finalmente han salido, pero no se ha confirmado nada en este momento. Los fanáticos deben esperar a que salgan las filtraciones de escaneos sin procesar y sean verificadas por fuentes confiables.

Uno debe tomar todo el spoiler de Boku no Hero Academia con calma hasta que estrene el capítulo. Para aquellos que estén interesados en leer los spoilers y filtraciones no confirmados, procede bajo tu propio riesgo, ya que podría ser real o falso.

My Hero Academia ¡Spoilers no confirmados!

El único héroe ileso a una distancia de ataque para luchar contra Shigaraki Tomura es Todoroki Shoto. Él todavía se preocupa por el esfuerzo, verlo lastimarse lo molestará mucho.

Shoto to the rescue!



[via My Hero Academia] pic.twitter.com/k95WBLFody — Funimation UK & IRE (@FunimationUK) September 29, 2020

Todoroki también tiene los primeros auxilios listos para usar, asumiendo que no usó todos sus suministros en Eraserhead y Gran Torino. Deku está gravemente dañado, pero ya no le importa su salud, ver a su amigo y nuevo mentor sufrir un daño grave lo volverá a enfadar.

Gigantomachia sigue en camino con la Liga de Villanos. Uraraka, Froppy e Iida están en el camino de GM, pero ya han considerado perseguir a Shoto hacia Deku / Bakugo / Shigaraki. Por último, el nuevo All For One ganará si toca el suelo mientras está consciente.

Shoto tiene que dar un paso al frente y luchar, con suerte con su propio intento sobre la marcha de quemar la prominencia. Deku priorizará la seguridad de Endeavour y Bakugo mientras Todoroki lo cubre.

Uraraka, Froppy e Iida usarán un combo peculiar para adelantarse a Gigantomachia y la liga para advertir a los demás. También ayudarán a evacuar a Eraserhead y Gran Torino. Bakugo y Endeavour se negarán a abandonar la pelea, si aún están conscientes.

Deku perderá el uso de un brazo de forma permanente, después de un golpe con soporte de Blackwhip Plus Ultra 1000000%. Gigantomachia salvará a Shigaraki y se retirará, mientras que Dabi se queda atrás. Dabi revela ser Toya Todoroki y luego remata a Endeavour (Enji Todoroki).

Shoto pelea con Dabi pero el villano escapa. El resultado del arco es un colapso de la sociedad de héroes, ya que el nuevo # 1 está muerto, la mayoría de los héroes principales están gravemente heridos y el mensaje del Ejército de Liberación suena alto y claro.

Fuente: Comunidad de My Hero Academia en Reddit

En orden: Enji y Shoto Todoroki, Deku y All Might

Fecha de estreno y dónde leer el manga

La fecha de lanzamiento del capítulo 286 de My Hero Academia se retrasa y se actualiza al domingo 4 de octubre de 2020, según el sitio web oficial del manga. Los escaneos en bruto ya se han filtrado, pero los spoilers no están verificados.

TE PUEDE INTERESAR: My Hero Academia: 10 personajes que no son tan FUERTES como aparentan

Los fanáticos pueden leer el capítulo 286 de My Hero Academia de forma gratuita en los medios de VIZ, el sitio web y las plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus de Shueisha. ¡Recuerda que todo lo anterior son predicciones y no han sido confirmadas!