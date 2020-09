My Hero Academia: Bakugo se convierte en el [SPOILER] de Deku ¡Omg!

Los fanáticos de My Hero Academia han visto la rivalidad de Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo cambiar y evolucionar en el transcurso de la serie hasta ahora, y el capítulo más nuevo del manga los acercó más que nunca.

Advertencia: My Hero Academia 284 ¡Spoilers!

Recientemente, Bakugo reveló lo que realmente siente por Deku en estos días. Aunque el joven pirotécnico realmente odió a Mirdoriya durante la mayor parte de su infancia juntos, comenzamos a ver un cambio después de su pelea tras del Examen Provisional de Licencia de Héroes.

Ahora, Bakugo es clave en el crecimiento de Deku con One For All, e incluso comparte ese secreto con All Might y el protagonista del anime mientras ayuda a su antiguo rival a fortalecerse.

Pero ahora que la vida de Deku está realmente en peligro mientras lucha contra el Plus Ultra Tomura Shigaraki en el capítulo más nuevo del manga, Katsuki ha comenzado a reflexionar sobre su relación actual y le revela a All Might que en realidad está preocupado por su rival.

Bakugo siente que Deku se ha puesto mucho sobre sus hombros, después de enterarse de lo que sucedió con los otros portadores de One For All. El capítulo 284 sigue al joven rubio teniendo un flashback de cuando él y Midoriya estaban entrenando para preparar mejor su cuerpo para la peculiaridad de Float (explicando cómo fue capaz de aprovecharlo en el capítulo anterior).

El futuro héroe profesional se sincera sobre sus sentimientos hacia All Might y también revela que está preocupado por Deku, porque a menudo este no se toma en cuenta cuando lucha por los demás; incluso sabe que Midoriya a menudo se lastima a sí mismo (al extremo) para ayudar.

Foto: Shueisha

Ya que Bakugo está preocupado por las cosas que no se han revelado del One For All, él incluso se ha puesto una meta: pasar de rival a protector de Deku. Recordemos que hay cosas que el mismo ex símbolo de la paz no sabe de su peculiaridad y las cosas se irán revelando conforme al crecimiento de Midoriya.

Te puede interesar: My Hero Academia: Fan crea el arte para un set de LEGO de los Tres Grandes

No hay duda de que el manga de My Hero Academia ha subido la apuesta con el capítulo 284, ya que Deku finalizó con un monólogo que lo deja al punto de sacrificarlo todo y esto incluye a sus lastimados brazos que no han dejado de enfrentar a Shigaraki.