My Hero Academia: Así luce Superman en el mundo de Kohei Horikoshi (FOTO)

Cuando se trata de My Hero Academia, los fanáticos saben que la serie rara vez se aleja de las comparaciones cómicas y, a menudo, se inclina hacia ellas. De Marvel a DC, el exitoso manga y anime claramente se inspira en panteones de superhéroes anteriores.

A medida que Boku no Hero Academia avanza, los fanáticos de los cómics han hecho que sus sueños cruzados sean más frecuentes que nunca, y un artista ha dado a conocer su visión con un vínculo especial de Superman.

El arte proviene del usuario de Reddit ZEPPEIL. El artista decidió que era hora de imaginar cómo encajaría Clark Kent en My Hero Academia. Fue allí donde Superman recibió un cambio de imagen completo en línea con Kohei Horikoshi, y los fanáticos admiten que pueden ver un escenario en el que Clark encaja con Izuku Midoriya.

Arte de Superman en My Hero Academia

Foto: Reddit - ZEPPEIL

Este fan-art rompe la descripción de Clark Kent y su biografía ficticia le queda bien. Según el perfil, Clark fue puesto en el mapa durante "el hundimiento de Lanai, una de las islas de Hawai, donde tuvo que detener la isla durante 3 horas mientras debían evacuarla".

La descripción continúa para llamar a Clark el héroe más fuerte del mundo. Su físico no puede ser igualado, ni siquiera por All Might en su mejor momento. Sin embargo, tiene debilidades. Se dice que Clark tiene una debilidad por la radiación, ya que le quita energía.

Puedes apostar que la Kryptonita también aterrizará en esa lista, pero no se sabe si ese mineral existe en My Hero Academia. Pero si Clark alguna vez entrara en el manga, bueno, tendría que ser así. No hay planes de incluir a Superman en la serie de Horikoshi.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Sin embargo, este tipo de crossover constituye un argumento muy convincente para que suceda. Y si DC alguna vez aprueba el movimiento, puede apostar que los lectores de My Hero Academia esperarán que un Clark similar a este se presente a UA Academy. La Verdad Noticias te seguirá compartiendo sobre la serie shonen en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!