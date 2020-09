My Hero Academia: Así luce Shigaraki en un estilo CG ¡Es aterrador!

Si My Hero Academia alguna vez tuviera un proyecto de animación CG oficial, ahora está claro que Tomura Shigaraki sería tan aterrador como lo es en el manga y el anime; si este arte que encontramos en redes sociales es algo por lo que pasar.

Ahora que Boku no Hero Academia ha cruzado la marca de los seis años y actualmente está haciendo grandes olas con una adaptación de anime (con potencialmente otra serie spin-off para anime en el horizonte ), obras de teatro, mangas spin-off e incluso proyectos de adaptación live action en proceso.

Esto nos deja con suficiente tiempo y oportunidad para producir una película animada o un proyecto de televisión totalmente CG basado en la serie de manga de Kohei Horikoshi. Pero, ¿cómo se vería eso exactamente?

Tomura Shigaraki en My Hero Academia

El artista Hannu Koskinen, quien también se desempeña como Artista Principal de Rovio Entertainment (de quien puedes encontrar más trabajo en Instagram), ha estado dando grandes pasos para imaginar cómo sería un proyecto CG completo para My Hero Academia.

Desde las nuevas y geniales ilustraciones digitales de los jóvenes héroes Ochako Uraraka, Shoto Todoorki y Momo Yaoyorozu; así como villanos Himiko Toga y Dabi. Ahora el artista ha centrado su atención en Tomura Shigaraki y si el eventual debut animado por computadora de este antagonista se parece en algo a la versión del mangaka, entonces nos espera un momento aterrador.

Shigaraki al estilo CG

Agregando un nivel de detalle que es muy diferente al que encontrarás en el anime o el manga, esta versión de Shigaraki se ve elegante y aterradora. Es exactamente el tipo de apariencia que querrías para una nueva versión del villano. Tomura es actualmente uno de los principales puntos de enfoque del manga en estos días.

Ya que algunos desarrollos importantes para su personaje (tanto dentro como fuera), lo han convertido en una figura más imponente de lo que nadie podría haber esperado. Esto también se verá en el anime pronto y My Hero Academia regresará para una quinta temporada en el futuro.