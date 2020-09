My Hero Academia: Así es como ESE personaje sobrevivirá al ataque de Shigaraki

My Hero Academia es de alguna manera una de las cosas más estresantes que suceden en 2020. La guerra entre héroes y villanos se ha convertido en un baño de sangre total durante el arco de incursión inicial, y la lista de los que caen en la batalla es cada vez más grande y más seria con cada capítulo.

¡My Hero Academia 285 SPOILERS!

La última entrega de Boku no Hero Academia 285, llevó las cosas al siguiente nivel de tensión, ya que Katsuki Bakugo aparentemente ha sido herido de muerte en la batalla con Tomura Shigaraki. ¿Crees que este personaje muera? ¿O se podría salvar de algún modo?

¡Tranquilos! Al igual que muchos momentos de suspenso en el manga de Kohei Horikoshi, las cosas pueden no ser tan drásticas como parecen. Este es el por qué: La clave de My Hero Academia está (como siempre) en los detalles del arte del mangaka.

Foto: Viz Media

Después de que Shigaraki casi es incinerado por el súper movimiento Prominence Burn de Endeavour, All For One toma el control de su cuerpo e intenta atacar a Izuku Midoriya. Pero el ataque no fue solo destructivo.

Los zarcillos afilados que dispara Shigaraki, son en realidad la "Activación de Quirk Forzado" que el villano ha usado varias veces antes. Esto le permite a All For One activar la peculiaridad de otra persona, en contra de su voluntad. ¿Pero el daño es mortal?

Si bien se ha demostrado que deja algún tipo de lesión (como en Endeavour), hasta ahora nunca se ha sabido que haya herido fatalmente a nadie. Bakugo recibió un golpe en el hombro y en el abdomen, por lo que sus posibilidades de evitar la muerte ya son buenas.

Además, el ataque que golpeó a Bakugo en realidad estaba destinado a Izuku, y el objetivo no era matar sino completar el objetivo final de All For One: Robar el poder One For All de Deku. Así que Katuski tiene muchas posibilidades de sobrevivir, pero puede que ese no sea necesariamente el final de la amenaza.

Una nueva amenaza para Bakugo

Como se dijo, la Activación de Quirk Forzada se puede usar para activar la peculiaridad de una persona en contra de su voluntad; en el caso de Bakugo, eso podría significar convertir al joven en una bomba viviente, sin dejar de usarlo como cebo para obligar a Izuku a renunciar a One For All.

Aún así, aunque parece que el manga de Kohei Horikoshi está haciendo una gran falsificación, no sabemos nada con certeza. Siempre se esperó que el arco de la Guerra de Liberación Paranormal tuviera mucho en juego, y la muerte de Bakugo ha sido una gran preocupación para los fanáticos, todo el tiempo.

My Hero Academia, Ch. 285: Deku is reaching his limit, but Bakugo might have a plan to finish the fight for good! Can they finally stop Shigaraki?! Read it FREE from the official source! https://t.co/TdMOehnlSr pic.twitter.com/vIYPwOTnVS — Shonen Jump (@shonenjump) September 27, 2020

Sería un final apropiado para el arco de Izuku y Bakugo si este último se sacrificara por su amigo (algo que Deku hizo por "Kacchan" al comienzo de la serie). Por otra parte, Bakugo es uno de los principales favoritos de los fanáticos de My Hero Academia, y todos se enojarían si realmente muere. ¡Este 2020 no puede ponerse peor!