My Hero Academia: Artista imagina a Momo en un impresionante estilo 3DCG

Momo Yaoyorozu finalmente está obteniendo algo más de tiempo para brillar en los nuevos lanzamientos del manga de My Hero Academia, pero ¿cómo se vería si tuviese una versión totalmente animada en 3DCG de la franquicia? Un artista lo ha imaginado y muchos de los fanáticos de la serie de anime están encantados con los resultados.

Anime de My Hero Academia y 3DCG

A medida que My Hero Academia ingresa a su sexto año de publicación en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, la franquicia se diversificará en su quinta temporada de anime, OVA, spin-offs, novelas, obras live action e incluso en una película producida en los Estados Unidos. ¿Te gustan los largometrajes de acción en vivo? ¿Qué tal un filme animado totalmente en 3DCG?

La animación 3DCG se ha ganado una mala reputación entre muchos fanáticos del anime a lo largo de los años, ya que a veces se ha abusado de ella como un atajo para ahorrar tiempo, o no se le ha dado suficiente tiempo o energía para que realmente funcione. Es un caso muy diferente para las características de las series animadas cien por ciento por computadora desde el principio. Entonces, ¿por qué no My Hero Academia?

Momo Yaoyorozu al estilo 3DCG

El artista Hannu Koskinen, que también se desempeña como artista principal de Rovio Entertainment, ofreció un gran argumento de por qué una versión animada en 3DCG de esta franquicia de anime sería un éxito, al lucir un cambio de imagen impresionante para Yaoyorozu Momo. El diseño ha capturado perfectamente a Momo en tres dimensiones diferentes. ¿Qué opinas?

Todavía no hay un proyecto oficial de 3DCG para My Hero Academia en la lista, pero hay una película live action en algún momento del futuro. Han pasado un par de años desde que se anunció por primera vez, por lo que probablemente sea mejor enfocar el entusiasmo hacia la próxima temporada de la serie de anime.