My Hero Academia: Aparece un impresionante cosplay de Mount Lady

El popular anime de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) creado por Kōhei Horikoshi, recibió un fiel homenaje de cosplay a su personaje femenino Mount Lady; quien también es conocida como Yu Takeyama “Mt. Lady”. Esta caracterización fue realizada por la artista CuriousCat y los resultados sin duda te encantarán.

Cosplay de Mount Lady enamora a los fans

Este arte de cosplaying incluyó un excelente trabajo de fotografía y edición de efectos especiales por el usuario de Instagram llamado Dan Ford. Este consistió en ilustrar el Don especial del personaje de My Hero Academia, el cual consiste en la “Gigantificación”; en otras palabras, ella puede crecer hasta ser tan alta como un edificio.

La primera publicación ya alcanzó más de 990 me gusta en Instagram y formó parte de una sesión de fotos donde la creatividad para recrear a Mount Lady en su trabajo de heroína profesional, no tuvo límites para posar a escala. La cosplayer lució un entallado traje completo que luce muy parecido a la versión de anime, e incluyó la icónica máscara con cuernos morados.

Así luce el sexy cosplay de Mount Lady

La siguiente fotografía mostró un ángulo diferente de su cosplay, pues fue a tamaño cuerpo completo y de igual forma se incluyó el detalle de un escenario lleno de civiles; mismos que parecen estar cautivados por la belleza y gran tamaño de la heroína profesional. Un dato curioso, es que este personaje tiene una personalidad glamurosa y disfruta de la atención del público.

No hay duda que esta instantánea se llevó mucha atención por parte de sus 21 mil seguidores en Instagram, ya que más de 4 mil fans no dudaron en dejarle un me gusta. También recibió gran cantidad de mensajes en la sección de comentarios y aquí se elogió su trabajo de cosplaying y creatividad para recrear el mundo de My Hero Academia. ¿Qué opinas de sus fotografías?

Mira otra fotografía de cosplay por CuriousCat

Por otra parte, el anime de My Hero Academia finalizó con éxito su cuarta temporada con animación de BONES y confirmó una quinta parte. Su manga original tampoco se queda atrás, pues actualmente podemos disfrutar de la presencia de personajes nuevos y antiguos con todo tipo de Dones. ¿Cuál consideras que es tu héroe favorito?