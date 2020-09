My Hero Academia: Aparece un impresionante arte de Dabi al estilo CG ¡WOW!

Los fanáticos de My Hero Academia están esperando actualmente la quinta temporada de la serie de anime, pero ¿cómo se vería si la serie tuviera una toma animada totalmente CG ?

Un artista ha imaginado cómo se vería el miembro de League of Villains, Dabi, en un proyecto de anime CG. La franquicia de acción de superhéroes de Kohei Horikoshi se ha diversificado en varios estilos diferentes, por lo que una película o serie de televisión animada CG no sería algo imposible.

Sobre todo cuando los personajes tienen diseños que harían bien el salto a la tercera dimensión. En cuanto a cómo se vería, afortunadamente algunos ejemplos han sido creados por el artista Hannu Koskinen, quien también se desempeña como artista principal de Rovio Entertainment.

Este mismo artista, también ha creado versiones excelentemente elaboradas de los héroes Ochako Uraraka y Momo Yaoyorozu, así como de los villanos Himiko Toga y Tomura Shigaraki. ¡Ahora tenemos una ardiente versión de Dabi!

Sobre Dabi de My Hero Academia

Dabi es uno de los miembros de League of Villains del que no sabemos casi nada, pero una de las muchas razones por las que sigue siendo tan popular entre los fanáticos es su diseño.

Con un diseño fuerte y una personalidad perversa (completa con llamas azules frías), está claro que Dabi puede prosperar en casi cualquier medio y el mundo del CG sin duda le favorece mucho.

A medida que la serie continúa, el creador Kohei Horikoshi ha estado jugando con los fanáticos sobre el pasado y la verdadera identidad de Dabi. Pero parece que cada nuevo capítulo del anime y manga nos acerca a descubrirlo con certeza; ya que el villano continúa revelando nuevas facetas de su personalidad.

Pero incluso sin eso, los fanáticos aún esperan ver a Dabi en acción, ya que sigue siendo uno de los miembros más letales de la lista de League of Villains (y Paranormal Liberation Front). No hay duda que este personaje será muy esperado en la quinta temporada de My Hero Academia, misma que llegará en 2021.