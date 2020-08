My Hero Academia: Aparece un aterrador Shigaraki en la portada del volumen 28

El manga de My Hero Academia se encuentra actualmente en medio de una gran guerra entre héroes y villanos, ya que los profesionales han dado el primer paso significativo en la lucha contra el Frente de Liberación Paranormal.

Pero poco después de que comenzara este primer asalto, los héroes están comenzando a ver lo poco preparados que estaban cuando comenzó la batalla y las amenazas contra ellos solo se hicieron más fuertes.

Esto fue especialmente cierto para su líder, ya que hemos visto una versión más poderosa y mucho más aterradora de Tomura Shigaraki que nunca antes habíamos visto en el manga y menos apreciamos en el anime por estudio Bones.

Shigaraki se roba la atención en el manga

Foto: My Hero Academia "Eraserhead vs Tomura Shigaraki"

Esta nueva y aterradora versión de Tomura Shigaraki, es el principal atractivo de la portada del próximo volumen 28 de My Hero Academia que se lanzará en Japón. Jump Comics programó la fecha de lanzamiento para el 4 de septiembre.

La portada para este número 28 de Kohei Horikoshi fue revelada en la cuenta oficial de My Hero Academia en Twitter y muestra la nueva forma aterradora de Tomura y Aizawa (Eraserhead) directamente en la mira del villano. Los fans ya han compartido varios “fan arts” donde esperan más momentos de Shigaraki.

Portada de My Hero Academia volumen 28

El arco más reciente de My Hero Academia, continúa con cada nuevo capítulo de la serie, y todavía no hay una forma real de averiguar cómo llega a su fin. Va a ser muy sangriento antes de que todo termine; considerando lo poderoso que se ha vuelto el heredero del All For One.

Así que las futuras portadas del manga probablemente serán mucho más intensas que esta. ¿Qué piensas de eso? El capítulo 281 de My Hero Academia podría incluir una triste despedida y únicamente te diremos que los spoilers se encuentran atormentando a los fans.