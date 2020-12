My Hero Academia: Aparece un SINIESTRO cosplay de Himiko Toga y Dabi

Haciendo su debut en la serie después del primer ataque de Tomura Shigaraki con la proto-League of Villains en My Hero Academia, Himiko Toga y Dabi han sido un gran punto de interés para muchos fanáticos a medida que la serie continúa.

Estos dos villanos no solo se unieron al grupo porque se inspiraron en las acciones de Hero Killer Stain en la segunda temporada del anime, sino que a medida que avanza la serie, los fanáticos han comenzado a aprender más sobre lo que hace que estos dos villanos funcionen en primer lugar.

Pero ahora un cosplay ha unido a los dos villanos de Boku no Hero Academia, ya que el artista @rinrindoll (de quien puedes encontrar más trabajo en Instagram) dio vida a Himiko Toga, mientras que el artista @gabcosplay se transformó en Dabi. La Verdad Noticias te comparte los siniestros resultados a continuación:

Himiko y Dabi no son solo dos de los miembros más importantes de la Liga de Villanos, sino también los más misteriosos. Sin embargo, al mismo tiempo, los dos realmente no funcionan juntos en comparación con los otros miembros de la Liga en My Hero Academia.

My Hero Academia pronto regresará no solo para la quinta temporada de la serie de anime en algún momento de la próxima primavera, sino también con un tercer largometraje este verano; ahora confirmado por el creador Kohei Horikoshi.

Actualmente se desconoce la importancia del papel que jugarán Toga o Dabi en cualquiera de los nuevos proyectos, pero estos regresos al menos traerán de vuelta a todos nuestros favoritos de la Clase 1-A y 1-B cuando comience la quinta temporada tomando en el arco de Joint Training de la serie de manga original de Horikoshi.

La ejecución actual del manga ha mostrado bastante de estos dos, ya que ha habido algunos desarrollos importantes y revelaciones que marcarán el comienzo de un nuevo status quo para la serie en el futuro. Ahora, los fanáticos estarán atentos a cada nuevo anime y lanzamiento de manga para ver qué harán Toga, Dabi y los otros villanos de My Hero Academia a continuación.

