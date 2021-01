My Hero Academia: ¡Actualizaciones sobre Aizawa y Gran Torino en el hospital!

El Arco de Guerra podría haber llegado a su fin, pero los acontecimientos de My Hero Academia hasta la fecha continúan con ondas de miedo en toda la serie. Aizawa, también conocido como Eraserhead, y Gran Torino, recibieron mucho daño en el manga y el nuevo capítulo 298 finalmente dio a conocer su actual estado de salud.

Como los villanos han perdido poco tiempo recuperándose de sus heridas luego de su derrota en el último arco, definitivamente parece que los héroes necesitarán más que un poco de tiempo adicional para alcanzar las mismas alturas de poder que alguna vez tuvieron en el manga.

¡My Hero Academia 298 Spoilers!

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga de My Hero Academia, el capítulo 298, es posible que quieras mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en territorio de spoiler.

Aizawa y Gran Torino tuvieron dificultades en el War Arc, con Eraserhead perdiendo su pierna después de casi perder su Quirk a manos de Shigaraki y la bala de borrado de Quirk desarrollada por Overhaul. Gran Torino, del mismo modo, fue casi destrozado por el nuevo heredero de All For One, recibiendo heridas tan graves que muchos pensaron que el mentor de AFO había muerto.

Aunque el par de héroes prominentes logró sobrevivir, parece que la pierna de Eraserhead se ha ido por completo después de la batalla, ya que el propio Gran Torino está en mal estado. Sorprendentemente, no hubo tantas bajas en el lado héroe de la guerra como habíamos anticipado.

Sin embargo, los estudiantes de la Clase 1-A todavía están desconsolados por el hecho de que perdieron a su maestra, Midnight, durante la loca batalla entre los héroes y villanos del mundo. Puedes ver el momento de Boku no Hero Academia en MANGA Plus.

Aunque Eraserhead y Gran Torino podrían estar fuera de peligro ahora en términos de las lesiones que recibieron como resultado del War Arc, parece que tendrán que curarse más temprano que tarde para combatir a los villanos que recientemente han liberado a All For One. de la prisión de servicio pesado conocida como Tartarus.

Los villanos pueden haber perdido la batalla del War Arc, pero está claro que la guerra en sí está lejos de terminar y los héroes tendrán que hacer algo drástico para tener la oportunidad de detener los avances del Frente de Liberación Paranormal en My Hero Academia.

