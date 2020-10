My Hero Academia: 5 villanos de DC que All Might puede derrotar

My Hero Academia ha conquistado el mundo del anime y el manga. Montada en la cúspide del boom de los superhéroes, la propia versión del anime y la celebración del género occidental consagrado ha producido una historia convincente y un elenco adorable.

All Might, el ex héroe # 1 del mundo de MHA y el espíritu más directo de la influencia occidental de la serie. Aunque es un gran pro héroe en su mundo, la pregunta sigue siendo ¿Cómo le iría a All Might contra los villanos de los cómics occidentales? Esta lista analizará algunos villanos del universo de DC que All Might podría derrotar.

5. Clayface

Villano de DC Clayface

Clayface prácticamente tuvo un cameo en las partes introductorias de la historia de MHA. Cuando All Might se encuentra por primera vez con Deku, es llamado a la acción cuando uno de los compañeros de clase del niño, Bakugo, queda atrapado por un villano de lodo sin nombre.

Usando su icónico "Smash", All Might no solo pudo salvar inofensivamente a Bakugou de las garras del villano, sino que disipó todo el cuerpo del criminal con solo la presión de aire de su golpe. Con una estética similar a la de este villano y poca forma de resistir golpes tan poderosos, Clayface no tendría ninguna posibilidad contra el héroe sonriente.

4. Deathstroke

Villano de Dc Deathstroke

Deathstroke es uno de los villanos más venerados de DC. Como un supersoldado astuto, Deathstroke ha desarrollado una reputación como un villano increíblemente inteligentenque usa su propia experiencia en la batalla para derrotar incluso a algunas de las bestias con superpoderes de la Liga de la Justicia.

Aunque Slade Wilson es un hombre de increíble talento y experiencia, eso puede no ser suficiente contra el increíble poder y entrenamiento de All Might. Si bien los héroes contra los que ha luchado Deathstroke fueron experimentados de una forma u otra, el entrenamiento de héroes tácticos de All Might debería prepararlo incluso para las situaciones más difíciles. Con una experiencia profesional respaldando sus puños, All Might debería poder hacerse cargo del infame asesino.

3. Solomon Grundy

Villano de Dc Solomon Grundy

Solomon Grundy es uno de los pesos pesados más emblemáticos de DC. El hombre es un gángster convertido en zombi que rápidamente cambia entre ser el matón favorito del villano de la semana o ser un jefe del crimen por derecho propio. Tiene una súper fuerza capaz de chocar contra algunos de los más poderosos de DC, y su cuerpo casi petrificado es capaz de resistir una variedad de golpes.

Tan robusto como es el zombi, Grundy todavía no representa una gran amenaza para All Might. Incluso si uno asumiera que Grundy es un rival físico para All Might, la experiencia y la creatividad del héroe lo ayudarían a sortear al enemigo más tonto. La flexibilidad del One for All, significa que puede asestar golpes dañinos a los enemigos desde la distancia, mientras que la mejor táctica de Grundy a larga distancia consiste en lanzar cosas.

2. Parasite

Villano de Dc Parasite

Parasite debería ser una de las amenazas más peligrosas para All Might, especialmente considerando las condiciones de One for All. Como villano capaz de absorber la energía y robar las habilidades de sus enemigos, Parasite no solo es una amenaza letal para el poderoso héroe, sino también alguien a quien temer en todo el mundo de My Hero Academia.

Sin embargo, por más fuerte y versátil que sea Parasite, su peligro radica en el hecho de que necesita poder tocar a su oponente para representar una amenaza. All Might ha demostrado que no solo es lo suficientemente rápido para superar a Parasite, sino que también es capaz de golpear lo suficientemente rápido como para evitar los efectos inmediatos de la absorción de Parasite, como es evidente en su lucha contra el primer Nomu.

1. Bane

Villano de Dc Bane

All Might fue una vez solo un humano sin peculiaridades que tuvo la oportunidad de su vida cuando heredó la voluntad acumulada de One for All. Con él, puede llevar y mejorar la fuerza de los usuarios anteriores, lo que lo hace más poderoso que incluso otros usuarios de Quirks. Si hay alguien en el mundo de DC con quien más pueda identificarse, podría ser la historia de la ruina a la riqueza robada de Bane.

TE PUEDE INTERESAR: My Hero Academia: Personajes de la Clase 1-A y MARVEL con los mismos poderes

Una vez que solo fue un niño débil que se entrenó en las profundidades de la prisión y tomó una droga altamente experimental, Bane está dotado de una fuerza increíble. Sin embargo, ahí es donde terminan las comparaciones. Si bien Bane ha rivalizado con varios pesos pesados de DC, su fuerza no tiene una vela lo suficientemente pesada como para igualar las mejoras de All Might.