My Hero Academia: 5 personajes que podrían vencer a Deadpool (y 5 que no)

Deadpool, de la película con Ryan Reynolds, se ha convertido en un personaje aún más querido tras dos fieles interpretaciones del personaje en el cine. Este personaje tiene un factor de curación que le permite recuperarse de cualquier lesión.

Su proceso de curación es más lento que el de Wolverine, y volver a crecer una parte del cuerpo lo deja con una versión del cuerpo del tamaño de un bebé durante bastante tiempo. Sin embargo, Deadpool cuenta con una fuerza, agilidad y velocidad sobrehumanas; y gracias a su factor de curación, es mucho más resistente que la mayoría.

Este personaje de Marvel es un mercenario habilidoso que empuña dos espadas y es un tirador increíblemente preciso. Aunque tiene muchas habilidades, hay una cantidad decente de personajes en My Hero Academia que podrían derrotarlo y La Verdad Noticias te los comparte a continuación:

10 - Stain (No puede vencer)

El Asesino de Héroes - Stain

Al igual que Deadpool, Stain ha demostrado una habilidad letal con la espada. Sin embargo, su peculiaridad podría resultar útil contra el extraño mercenario. Stain es capaz de paralizar a su objetivo, pero solo después de probar su sangre. El antihéroe de Marvel es es el tipo de persona que no tiene miedo de lastimarse, principalmente porque sabe que podrá recuperarse sin importar nada.

Incluso está dispuesto a soportar bastante dolor por una broma, como se demostró en su primer encuentro desafortunado con Juggernaut. Este aspecto de la personalidad de Deadpool le daría a Stain muchas oportunidades para someterlo. Entonces, el personaje de My Hero Academia puede derrotarlo.

9 - Kamui Woods (Puede vencer)

Kamui Woods, un pro hero en MHA

Kamui Woods está completamente hecho de madera y puede manipular su cuerpo para que crezcan ramas de árboles gruesos. Deadpool podría notar incluso la grieta más pequeña en las defensas de Kamui Woods, y una bala podría atravesar las ramas.

Kamui Woods también tiene una debilidad para disparar, que la mayoría de la gente podría adivinar con solo mirarlo. Deadpool definitivamente buscaría una manera de usar esta debilidad a su favor.

8 - All For One (No puede vencer)

All For One, villano principal de MHA

All For One es fácilmente uno de los usuarios más extravagantes de toda la franquicia de My Hero Academia . Se parece increíblemente a la primera interpretación cinematográfica de Deadpool, lo que ciertamente no haría que Merc se entusiasmara con este villano en absoluto. All For One podría robarle a Deadpool su factor de curación si quisiera.

Probablemente vería el valor de este poder y no le importarían en absoluto sus inconvenientes visuales. Aunque Deadpool es un luchador capaz sin su factor de curación, All For One tiene tantas peculiaridades robadas que Deadpool no podría derrotarlo.

7 - Yuga Aoyama (Puede vencer)

Yuga de MHA Clase 1-A

Yuga es capaz de disparar un poderoso rayo de luz desde su estómago, razón por la cual su peculiaridad se llama Navel Laser. Sin embargo, solo puede usarlo durante un segundo. Más tiempo que eso, y sufre de severos dolores de estómago, que son lo suficientemente dolorosos como para hacer que se doble.

Deadpool tiene mucha más durabilidad de la que aún podría moverse, incluso si el láser lo golpeara. La incapacidad de Deadpool para morir lo ha hecho capaz de moverse incluso si su cabeza no está sobre su cuerpo.

6 - Cementoss (No puede vencer)

Cementoss de My Hero Academia

Cementoss es un héroe profesional que se asemeja a un trozo de cemento humanoide. Tiene un cuerpo robusto que lo ayudaría en una pelea contra Deadpool, así como una peculiaridad que le permite manipular libremente cualquier cemento en los alrededores.

Con cemento, es capaz de darle forma como quiera, haciendo de esta peculiaridad una poderosa herramienta ofensiva y defensiva. Incluso Deadpool no podría atravesar unos pocos pies de concreto sólido o una pared gigante. Si alguno de los pilares de Cementoss aterrizara en Deadpool, Merc no podría ir a ninguna parte.

5 - Ochaco (Puede vencer)

Uravity - Ochaco de MHA Clase 1-A

Ochaco es menos eficaz en las peleas prolongadas, ya que siente náuseas si usa demasiado su peculiaridad. Ella es capaz de anular la gravedad en cualquier cosa que toque, pero incluso si Deadpool comenzara a flotar, su puntería no empeoraría. También ha utilizado su peculiaridad para arrojar objetos grandes y escombros a otros.

Sin embargo, las habilidades de Deadpool no son tan destructivas como para crear escombros, por lo que tendría que esperar que tenga la suerte de encontrar algo lo suficientemente grande para arrojarle y luego esperar que aterrice. Esto no es probable, ya que necesita hacer flotar los escombros antes de poder tirarlos.

4 - Shoto Todoroki (No puede vencer)

Shoto Todoroki es el tipo de personaje que no toleraría ninguna de las tonterías de Deadpool y definitivamente tampoco querría participar en sus bromas. Si quisiera derrotar a Deadpool en un instante, probablemente podría hacerlo.

En el festival deportivo del anime, congeló a un compañero de clase en un pilar gigante de hielo, dejándolo incapaz de moverse. El mismo método funcionaría en Deadpool. El hielo de Shoto también podría protegerlo de cualquier bala, haciendo de esta una pelea desequilibrada.

3 - Eraserhead (Puede vencer)

Eraserhead, maestro y pro hero de MHA Clase 1-A

Eraserhead es capaz de borrar la peculiaridad de una persona con solo mirarla. Afortunadamente para Deadpool, no se enferma inmediatamente cuando se suprime su poder mutante, aunque una cantidad prolongada de tiempo sin su poder permitiría que el cáncer en su cuerpo continúe creciendo.

Eraserhead no puede mirar fijamente a Deadpool durante tanto tiempo , ya que todavía es solo un humano y sus ojos tienden a secarse. A pesar de tener una tela larga que puede usar para atar y someter a los oponentes, Deadpool es demasiado rápido y no dejaría que lo atrapara.

2 - Eijiro Kirishima (No puede vencer)

Kirishima - Red Riot de MHA Clase 1-A

Gracias a su peculiaridad, Eijiro Kirishima podría defenderse de las armas de Deadpool con solo su cuerpo. Eijiro puede endurecer todo su cuerpo, convirtiéndolo en un escudo viviente. Los bordes irregulares que puede crear en su cuerpo también serían un arma mortal, aunque es más del tipo que se abre paso a golpes en una situación difícil. Deadpool probablemente se quedaría sin balas sin hacer una sola herida en Eijiro.

1 - Tomura Shigaraki (Puede vencer)

Sigaraki, villano principal de MHA Clase 1-A

La habilidad de Tomura Shigaraki es desintegrar cualquier cosa que toque, siempre que sus cinco dedos de una mano estén tocando el objeto. La única forma de evitar que esta desintegración afecte a todo el cuerpo de una persona es quitar la parte que Tomura tocó.

Deadpool no es escrupuloso en absoluto, por lo que estaría dispuesto a hacer esto si tuviera que hacerlo. El villano de My Hero Academia también tiene la capacidad de curarse a sí mismo, pero no tiene forma de bloquear ninguna de las armas de Deadpool. Como cualquier otra peculiaridad, esta curación tiene el inconveniente de ser menos efectiva cuando el usuario recibe daño más rápido de lo que puede regenerarse.

