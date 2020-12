My Hero Academia: 5 personajes que podrían VENCER al Shigaraki de la posguerra

Shigaraki Tomura es uno de los personajes más poderosos de toda la serie My Hero Academia. ¡Spoiler! Después de volver a despertar su Decay Quirk, Shigaraki también tuvo acceso a otro poderoso Quirk conocido como All For One en el anime, lo que lo hace lo suficientemente poderoso como para enfrentarse incluso al más fuerte de los héroes con facilidad.

Si bien Shigaraki está muy por encima de todos los demás en la historia del manga en este momento, es muy simple y no está completamente fuera de su alcance. Hay bastantes personajes creador por Kohei Horikoshi con el potencial de alcanzarlo e incluso derrotarlo en combate y La Verdad Noticias te los comparte a continuación:

5 - Midoriya Izuku

Así luce Midoriya Izuku en el anime

Izuku Midoriya es el mayor enemigo de Shigaraki Tomura y uno de los estudiantes más prometedores de la UA. Es el sucesor que All Might eligió él mismo, así que no hace falta decir que Izuku estará en un nivel en el que algún día podrá vencer a Shigaraki.

Deku tiene acceso al One For All, con el poder del cual All Might derrotó a All For One de una vez por todas. Después de dominar por completo el Quirk, Izuku definitivamente tiene una buena oportunidad de derrotar al nuevo AFO de My Hero Academia.

4 - Endeavor

Enji Todoroki, Endeavor

Endeavor es el héroe número uno actual, lo que significa que es el más fuerte del lado de los héroes en este momento. Él es el pilar que mantiene todo unido del lado del bien y después de asumir esta responsabilidad, solo se ha vuelto más fuerte.

El esfuerzo no ha terminado de crecer y, para proteger a sus seres queridos, seguirá mejorando. Después de la guerra, Enji Todoroki querrá esforzarse más y llegar al nivel de Shigaraki Tomura.

3 - Katsuki Bakugo

Katsuki Bakugo, rival y mejor amigo de Deku

Bakugo es uno de los personajes más prometedores de la totalidad de Boku no Hero Academia. Es el mayor rival de Izuku Midoriya y, al igual que él, aspira a convertirse en el héroe número uno en el futuro.

En el anime y manga se demuestra que Bakugo es capaz de mantenerse al día con Midoriya y su objetivo es vencerlo al lugar del héroe más grande de todos los tiempos. En el futuro, definitivamente será capaz de enfrentarse a Shigaraki en batalla.

2 - Shoto Todoroki

Shoto Todoroki, hijo menor de Endeavor

Shoto Todoroki es el hijo de Endeavor y uno de los estudiantes más talentosos de la UA. Está al nivel de Midoriya y Bakugo, lo que lo convierte en un estudiante héroe bastante fuerte. Se dice que Shoto tiene el potencial de superar a All Might y, por lo tanto, es una gran promesa.

Su Quirk, conocido como Half-Cold Half-Hot, es superior al Hellflame de Endeavour, y una vez que lo domine por completo, será una fuerza imparable capaz de luchar incluso contra Shigaraki.

1 - Mirio Togata

También conocido como Lemillion, Mirio es un estudiante héroe increíble y el más fuerte de todos los Tres Grandes de la UA. Es un usuario del Permeation Quirk y su habilidad con él lo convierte en la persona más cercana a All Might, incluidos todos los Pro Heroes.

Mirio es casi imparable cuando está en su ritmo y solo se hará más fuerte en el futuro. Lo más probable es que esté entre los pocos que pueden enfrentarse a Shigaraki en la batalla. Recuerda que puedes leer el manga de My Hero Academia en Manga Plus y disfrutar el anime en sitios oficiales como Crunchyroll.

