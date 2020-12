My Hero Academia: 5 maneras en que Bakugo y Endeavour son iguales (y 5 que NO)

Bakugo y Endeavour son personajes secundarios en el universo de My Hero Academia. Existen circunstancias que rodean sus personalidades y orígenes que los distinguen como entidades propias. Hay cosas que tienen en común y al mismo tiempo presumen ser muy diferentes. Por lo tanto, en La Verdad Noticias decidimos compartirte ambas observaciones:

10 - SIMILARES: Rivalidad

Endeavor y All Might son eternos rivales

Endeavour y Bakugo tienen rivales en la historia que intentan desesperadamente superar. Compiten con All Might e Izuku Midoriya respectivamente para demostrar su fuerza tanto a sus compañeros como a ellos mismos.

Curiosamente, ambos rivales también comparten la peculiaridad de One For All en My Hero Academia, usándolo para mejorar en gran medida su destreza física. Esto proporciona un desafío para que los héroes que dominan las llamas se esfuercen día y noche para superar a sus eternos rivales.

9 - DIFERENTES: Resultados de la rivalidad

Finalmente, Katuski Bakugo pudo derrotar a Deku incluso después de haberse familiarizado con One For All. Esto sería provocado por la creciente inseguridad de Kacchan, especialmente porque su poder había eclipsado en gran medida al de Deku.

Por el contrario, Endeavour nunca ha derrotado a All Might en combate, perdiéndose en un ataque de furia destructiva después de que Toshinori se retirara. Implicaba que no importaba cuán fuerte se volviera el héroe de la llama, se le negaría para siempre la pelea que demostró su supremacía y la recompensa por el entrenamiento insoportable al que se sometió.

8 - SIMILARES: Sus Quirks

Enji Todoroji, mejor conocido como Endeavor

Otra clara similitud entre Endeavour y Bakugo es a través de sus peculiaridades o Quirks. El "Hellfire" del primero y el "Explosion" del segundo aprovechan las llamas a su máxima capacidad, incluso permitiendo que cada uno de ellos vuele. La única desviación en sus habilidades es a través de cómo desatan sus llamas.

Endeavour dispara fuego en columnas, mientras que Bakugo ejerce explosiones concentradas. Debido a estos paralelos, es intrigante que Endeavour no haya considerado a Bakugo como aprendiz. Si bien esto fue por el interés del hombre en cultivar el potencial de su hijo, Kacchan tiene más en común con el héroe número uno recién bautizado que Shoto Todoroki.

7 - DIFERENTES: Interacción con villanos

La vez que Shigaraki secuestró a Bakugo para "reclutarlo"

Las interacciones que ambos héroes tienen con los males que amenazan a Japón son muy contrastantes. Si bien Endeavour cumple el papel que le dejó All Might e incluso era un símbolo de fuerza antes de su ascensión, Bakugo era conocido con mayor frecuencia por cómo había sido secuestrado.

Su primer secuestro fue contra el villano del fango al comienzo de la serie (un evento televisado que lo persiguió a lo largo de su carrera académica), y el segundo fue a través del ataque de la Liga de Villanos al Forest Camp. Si el público hubiera oído hablar de esto último, habría puesto en peligro la fe depositada en UA High para proteger a sus estudiantes.

6 - SIMILARES: Desarrollo de personaje

Bakugo recibió el apoyo de All Might

Ambos héroes han mejorado de manera palpable desde sus respectivos debuts. Cuando Endeavour se vio obligado a asumir su codiciado manto de ser el número uno, consultó a All Might por su sabiduría. De manera similar, Bakugo se dio cuenta de que lo que Deku le dijo sobre One For All era cierto después de que el poder del joven héroe había sido probado una y otra vez.

Cada instancia los obligó a reevaluarse a sí mismos y a ser humildes en la serie de Kohei Horikoshi. Curiosamente, Toshinori también jugó un papel directo en sus desarrollos, demostrando que aún podía servir a Japón sin su increíble fuerza.

5 - DIFERENTES: Objetivos

La complicada relación de Enji y su hijo Shoto Todoroki

Al analizar las cualidades de un héroe, es imposible no considerar los objetivos que tiene en mente. Aunque Endeavour una vez pudo haber estado obsesionado con su propia fuerza, más tarde concentraría su atención en la construcción de su hijo ya que se dio cuenta de que sus sueños estaban fuera de su alcance.

Por el contrario, Bakugo se ha centrado únicamente en su desarrollo personal desde que fue presentado, aspirando a los escalones con los que había soñado desde la infancia. A diferencia de Kacchan, la persecución autoritaria de Endeavour de su visión de Shoto solo alejó a su hijo.

4 - SIMILARES: Percepción pública

Cuando Bakugo le ganó a Shoto en el Festival de UA

Aparte de los resultados de sus carreras de héroes, Endeavour y Bakugo son considerados de la misma manera. Se les percibe (correctamente) como guerreros orgullosos y arrogantes cuyo impulso por el éxito los coloca muy por encima de sus compañeros.

La única diferencia en su búsqueda de reconocimiento es que Kacchan tiene una mayor propensión a volverse rabioso cuando las circunstancias no se alinean a su favor. Como consecuencia, fue amarrado por la fuerza cuando recibió su recompensa ya que se negó a aceptar su victoria sobre Todoroki.

3 - DIFERENTES: Situación familiar

Bakugo "discutiendo" con su madre

A pesar de la exagerada payasada entre Bakugo y su madre, no comparten animosidad entre ellos, ni hay tensión en su familia. Esto se vio a través de la visita que Toshinori y Aizawa hicieron a su hogar.

Desafortunadamente, la situación de Endeavour con Shoto es mucho más intensa. Su hijo a menudo lo desprecia o lo critica por los pecados de su pasado, lo que empuja a su madre a estropearle permanentemente la cara. Si bien la brecha entre ellos puede curarse eventualmente, es una búsqueda que el símbolo actual de la paz aún tiene que cumplir por completo.

2 - SIMILARES: Estilo de combate

Además de tener peculiaridades similares, ambos héroes de llamas dependen de un estilo de lucha agresivo para ganar sus batallas en prácticamente todos los encuentros en los que participan. Bakugo es especialmente imprudente, y se enfrenta a Midoriya en combate cuerpo a cuerpo a pesar de la clara ventaja de la fuerza física de este último por su creciente poder de One For All.

Las tácticas de Endeavour son igualmente testarudas. Durante su lucha contra High-End, aceleró hacia el nomu a pesar de tener una lanza alojada en sus piernas y hombros. Ambos muestran deprimentemente poca preocupación por su seguridad mientras trabajan para incinerar a la oposición, demostrando su compromiso con la victoria a cualquier precio.

1 - DIFERENTES: Rol narrativo

Bakugo tras vencer a Deku en un combate

Si bien Endeavour es un héroe memorable y un personaje extraordinariamente complejo, en última instancia, juega un papel secundario para Todoroki (quien es un héroe secundario, aunque uno de los estudiantes más detallados de la Clase 1-A).

Por el contrario, el papel de Bakugo en la historia solo es eclipsado por Midoriya, Tomura Shigaraki y posiblemente All Might. Esto le otorga un enfoque narrativo mucho más robusto y garantiza que experimentará un mayor desarrollo a medida que avanza la historia. Su proximidad como rival de Deku garantiza un futuro activo para el héroe exaltado, sin embargo, se desarrollará más en My Hero Academia.

