My Hero Academia: 5 formas en las que Froppy sería útil en batalla

El anime Shonen tiene una tendencia a dominar el medio más que otros y los éxitos que experimentan parecen ser los más grandes y universales. My Hero Academia ha existido durante varias temporadas, pero sigue siendo uno de los animes más emocionantes en producción.

La serie transforma inteligentemente el género de superhéroes y es un anime que está repleto de personajes memorables. Tsuyu Asui, también conocido como Froppy, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del fandom de My Hero Academia. Sin embargo, la popularidad no dice nada sobre qué tan bien Froppy puede contribuir en la batalla.

Es Buena Tanto en el Combate a Corta Distancia Como a Larga Distancia

My Hero Academia cuenta con tantos superhéroes y villanos eclécticos que el anime ha podido destacar a aquellos que se adaptan mejor a una forma de combate que a otra. Froppy es un raro ejemplo de un héroe que sobresale tanto en batallas a corta distancia como a larga distancia.

El Frog Quirk de Asui le otorga muchas habilidades que no solo la hacen fuerte, sino también ágil e impredecible. Ella tiene músculos de las piernas extremadamente fuertes para ataques cuerpo a cuerpo cercanos, pero su lengua también puede alcanzar los 20 metros y es lo suficientemente fuerte como para levantar a una persona entera.

Froppy en combate

Puede Camuflarse a sí Misma

Cuando se trata del Frog Quirk de Tsuyu Asui, hay algunas habilidades muy obvias que provienen de él que no pueden ignorarse. La lengua de Tsuyu y su tendencia a decir "ribbit" al final de las oraciones son claros significantes de su Frog Quirk, pero algunas de sus técnicas son intencionalmente secretas.

El Quirk de Froppy le permite camuflarse con su entorno, al igual que ciertas razas de ranas. Esto le ofrece un gran elemento de sorpresa en el combate, especialmente cuando está trabajando con otra persona que puede mantener distraído al enemigo.

Froppy camuflaje

Puede Adherirse a las Superficies

Cuando se trata de batallas en My Hero Academia, una buena defensa y estrategia es tan importante como una poderosa ofensiva. A Froppy no le falta cuando se trata de fuerza física, pero es su gran cantidad de habilidades defensivas las que realmente la ayudan a diferenciarse.

Por ejemplo, Froppy's Quirk le permite adherirse a superficies, ya sean paredes o techos. Esto no solo le permite a Froppy tener una mejor sensación de evasión en una pelea, sino que también puede esconderse en el techo o en algún lugar oculto y obtener la ventaja antes de que la batalla comience.

Froppy adherencia

Es Genial en el Combate Submarino

No debería sorprender que un héroe cuyo Quirk se inspira en un anfibio sea bastante hábil en el agua. Hay muchos personajes en My Hero Academia que tienen poderes que se adaptan al combate aéreo, pero aquellos que pueden dominar en el agua son mucho más raros. Froppy no puede ir tan lejos como para vivir bajo el agua, pero prospera en el medio ambiente. No solo sus habilidades son tan potentes en el agua, sino que sus excepcionales músculos de las piernas hacen de Froppy uno de los mejores nadadores de toda la serie.

Froppy combate submarino

Puede Envenenar a los Oponentes

El poder de tener todas las habilidades de una rana no necesariamente suena como un Don fuerte, pero Froppy ilustra que las ranas son más complejas de lo que la gente cree. Una de las técnicas más oscuras de Tsuyu es que puede escupir una toxina leve, que se inspira en ciertas variedades de ranas arborícolas.

Esta toxina no hace mucho más que hacer que su objetivo le pique el cuerpo, pero Froppy puede meterse en sus cabezas y hacerles pensar que los efectos secundarios van a ser mucho peores. Es una gran oportunidad para distraer y conquistar.