My Hero Academia: 5 desafíos que Deku ha superado

Deku ha tenido que crecer y superar muchos desafíos como protagonista de My Hero Academia. A medida que avanza en su viaje para convertirse en el héroe número uno, los obstáculos en su camino solo continúan creciendo en tamaño y número.

De alguna manera, esa es la mejor parte del anime shonen, ver al personaje principal empujar sus límites para lograr sus sueños. El camino para convertirse en el héroe número uno es largo, pero Deku ha dado grandes pasos en este camino. Sin embargo, aún no está cerca del final y todavía tiene muchos desafíos que deberá superar.

Consigue una peculiaridad

Midoriya comenzó la serie como una de las pocas personas que nacieron sin Quirk. Esto es comprensiblemente un gran obstáculo para convertirse en el héroe número uno, pero pudo obtener One for All hacia el comienzo de la serie.

Todavía no se ha acercado a dominarlo, pero el simple hecho de tener una habilidad fue capaz de ponerlo en el camino correcto para lograr su sueño. Si este desafío hubiera continuado deteniéndolo, habría perdido su oportunidad y estaría condenado a vivir el resto de su vida sin un don.

La peculiaridad de Deku es uno de los logros obtenidos.

Prevención de las autolesiones

El cuerpo de Midoriya no estaba completamente listo para aceptar One for All, así que por un tiempo, cada vez que usaba la habilidad, sus huesos se rompían bajo la tensión. Esto hizo que su Quirk fuera prácticamente inutilizable, incluso si los resultados eran poderosos.

La heroína profesional Recovery Girl lo curó por un tiempo, pero finalmente, se lastimó la mano de forma permanente y ahora tiene cicatrices para recordarle la lección. Después de descubrir el carenado completo, ya no se lastima mientras se contenga. No podía convertirse en un héroe profesional si también necesitaba ser rescatado.

Licencia de Héroe Provisional

Obtener la licencia de héroe provisional como primer año es una hazaña impresionante. Hay reglas establecidas para que las personas no intenten interferir con los villanos o en situaciones de emergencia sin tener la licencia correspondiente.

Teniendo en cuenta la frecuencia con la que se ataca a la clase de Deku, se han producido varios problemas en los que debían obtener un permiso especial para luchar. Obtener esta licencia significa que Deku puede ayudar libremente en situaciones de emergencia sin repercusiones legales.

Otro reto del protagonista de My Hero Academia es la licencia de Héroe provisional.

Realmente salvar a alguien

Hay innumerables héroes que pueden salvar físicamente a alguien en peligro, pero Midoriya se ha dado cuenta de que salvar a las personas es más que asegurarse de que sobrevivan. Él hizo todo lo posible para rescatar a Eri de Overhaul, pero ella todavía estaba mental y emocionalmente marcada por su tratamiento allí.

Luego, Deku realizó una de sus mayores hazañas como héroe y organizó una actuación increíble para que Eri sonriera. Ahora ella está realmente en el camino de la recuperación, y todo gracias a Deku y Mirio.

Forjando su propio futuro

Antes de su muerte, Sir Nighteye pudo ver futuros grabados en piedra. Si lo veía, iba a ocurrir. Durante la incursión para rescatar a Eri, vio en el futuro de Deku que terminaría muriendo por Overhaul en la pelea.

Deku demostró que el futuro podría cambiarse.

TE PUEDE INTERESAR: My Hero Academia: 10 personajes que no son tan FUERTES como aparentan

Sin embargo, Deku demostró que este futuro estaba equivocado y terminó derrotando a Overhaul con la ayuda de Eri. Este fue un gran paso para Deku, ya que muestra que tiene el poder y la voluntad de salvar a las personas que parecen ser causas perdidas. Esto es importante ya que también determinará si All Might vive o muere.