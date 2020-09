My Hero Academia: 5 Secretos extraños sobre el cuerpo de Izuku Midoriya

El protagonista de My Hero Academia, Izuku Midoriya, también conocido como Deku, es conocido por su naturaleza imprudente. Se le presenta como un niño nervioso y sin peculiaridades con un firme control sobre el sueño de convertirse en un héroe profesional que parece fuera de su alcance. Es decir, hasta que conoce a All Might, el héroe número uno y símbolo de la paz, que elige a Izuku como su sucesor después de ser alentado por él y ser testigo de su tenacidad y naturaleza amable en acción.

Tratar de navegar por su Quirk recién adquirido es una búsqueda en sí misma e Izuku rápidamente encuentra problemas desde el momento en que ingresa a la prestigiosa U.A. High School, con innumerables encuentros con villanos y muchas más lesiones. Lentamente, comienza a controlar su inestable Quirk, pero su cuerpo retiene (y adquiere) algunos aspectos extravagantes propios. Aquí hay cinco de los más extraños.

Iluminación Verde

Izuku atraviesa una serie de etapas mientras descubre diferentes formas de usar su Don sin romper sus huesos. Cuando entrena con Gran Torino en la temporada 2, aprende a activar un pequeño porcentaje de One for All en todo su cuerpo, al que llama Full Cowling. En este estado, su cuerpo chisporrotea con un rayo verde, que se intensifica según la cantidad de poder que exhibe. Además del rayo verde, su Quirk también se visualiza con ojos brillantes a juego y venas rojas llamativas.

One for All es el cultivo de energía bruta que se utiliza para mejorar las habilidades existentes del usuario a un nivel sobrehumano. Ni All Might ni Nana Shimura, dos predecesores de este Quirk, nunca se demostró que irradiaran efectos visuales al usarlo. Algunos fanáticos han teorizado que el rayo verde es un exceso de energía cinética o el aura de One For All exclusiva de Izuku. Es posible que no tengamos una explicación para la iluminación verde, pero al menos, se ve realmente genial.

Izuku Midoriya iluminación verde

Usando Huesos Rotos

A medida que el cuerpo de Izuku crece y se ajusta a su Quirk, experimenta muchas pruebas y errores, que terminan con muchos huesos rotos. Normalmente, un impedimento tan severo pondría fin a una pelea; sin embargo, en el caso de Izuku, puede seguir sufriendo un dolor extremo. Durante el Festival de Deportes, usó sus huesos ya rotos para lanzar más ataques.

En estos casos, Izuku experimenta una descarga de adrenalina al enfrentarse a la posibilidad de fallar, lo que adormece un poco el dolor intenso y lo ayuda a superarlo. Como consecuencia, ha habido repercusiones físicas más duraderas, pero la capacidad de seguir usando su Quirk y luchar con lesiones extremas es una hazaña increíble, sino aterradora.

Izuku usando sus huesos rotos

1,000,000 Por Ciento

Izuku todavía no puede usar el 100 por ciento del poder de One For All sin lastimarse hasta ahora en el anime. Durante el arco del campo de entrenamiento en la temporada 3, se ve obligado a luchar contra Muscular para salvar la vida de Kota. De manera similar a cómo se esfuerza cuando se le rompen los huesos, alcanza el 1,000,000 por ciento de su poder para derrotar a Muscular. Si el 100 por ciento le rompe los huesos, ¿cómo, entonces, puede Izuku usar el 1,000,000 por ciento?

Aunque nunca se explica, probablemente no exhibió tanto poder cuando solo podía manejar de manera segura entre el cinco y el 10 por ciento en ese momento. Después de sentirse abrumado por la fuerza de Muscular y pensar con lágrimas en los ojos en su madre y All Might, es más probable que simplemente dijera que estaba usando esa cantidad para exagerar, usando el lema de su escuela de "¡Ve más allá! ¡Plus Ultra!" para superar sus límites antes de reclamar su victoria.

1,000,000 Por Ciento

Murmullo

Una rareza interesante que tiene Izuku es su murmullo. Como un ávido fanático de los héroes y Quirks, se emociona fácilmente en presencia de un héroe o cuando presencia un nuevo Quirk. Mientras toma notas sobre estas cosas, su pasión le provoca un entusiasmo aterrador, lo que le hace murmurar todos sus pensamientos en voz alta.

Tan absorto está en su análisis interno que apenas se da cuenta de este hábito cuando ocurre, pero las personas que lo rodean ciertamente lo están. Casi siempre están confundidos o preocupados por eso, y miran conmocionados como una tormenta de murmullos los rodea, especialmente cuando sucede inesperadamente. Habiendo visto el efecto asombroso que tiene en sus compañeros, podría ser práctico para Izuku usar este hábito para confundir a un oponente durante la batalla.

Izuku murmurando

Llanto Intenso

Debido a sus luchas pasadas, Izuku creció como un bebé llorón extremadamente nervioso, rasgos que también hemos visto en su madre. No es inusual verlo llorar en situaciones estresantes, especialmente en las primeras temporadas, donde es algo casi constante. Esto se debe a que lo menosprecian, lo que lo hace inseguro, un rasgo que es evidente en la temporada 1.

Pero lo que comenzó como una resaca de su difícil infancia se ha convertido en reacciones exageradas que ahora se utilizan para obtener un efecto cómico. Ha llegado a un punto en el que sus ojos arrojan cascadas literales que lo convierten en el equivalente humano de una boca de incendios. En la temporada 2, al final de la batalla de caballería, su intenso llanto incluso rompió el suelo a sus pies. Tal vez el llanto intenso fue su verdadero don desde el principio…