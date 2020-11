My Hero Academia: 5 Quirks ideales para Itsuka (y 5 que no tanto)

El anime de My Hero Academia representa un escenario de un futuro cercano donde la mayoría de las personas nacen con Quirks o superpoderes. Estos Quirks varían ampliamente, desde los básicos como cuernos o un cuerpo flexible. También hay peculiaridades avanzadas, como la capacidad de crear objetos de la nada o leer la mente de las personas.

Los adolescentes más talentosos pueden perfeccionar sus Quirks en escuelas como UA, y uno de esos estudiantes es Itsuka Kendo. Ella es la representante de Clase 1-B, y su Quirk es Big Fist, lo que significa que es una heroína orientada al combate cuerpo a cuerpo.

Pero dado el coraje, las habilidades de liderazgo y la destreza de las artes marciales de Itsuka en My Hero Academia, tal vez sea hora de que obtenga un Quirk diferente, uno que la ayude a realizar su verdadero potencial. Por el contrario, algunos Quirks serían incómodos para ella:

10 - Ideal: Quirk “Engine”

Primero está el Quirk que pertenece a la contraparte de Itsuka de laClase 1-A, el héroe corredor Tenya Iida. El Quirk llamado Engine se manifiesta como un motor en cada una de las pantorrillas del usuario, completo con salidas de aire en la parte trasera.

Con este Quirk, Iida puede correr a gran velocidad y lanzar poderosos ataques de patadas. Itsuka también podría usar este Quirk, y lo aprendería después de algunas sesiones de entrenamiento. Con él, podría entrar y salir del peligro y rescatar a sus compañeros de equipo o civiles necesitados.

9 - No le sirve: Quirk “Creación”

El siguiente es el Quirk que pertenece a Momo Yaoyorozu, la chica con un coeficiente intelectual de genio. La capacidad de creación de Momo le permite crear rápidamente cualquier objeto no vivo a partir de su piel expuesta, incluidos los dispositivos electrónicos en funcionamiento, como un estéreo gigante.

Pero no cualquiera podría usar este Quirk, ya que funciona mejor si el usuario tiene un conocimiento perfecto de cómo se hace el artículo creado. Itsuka es una buena estudiante, pero no tiene el megacerebro de Momo, y eso limitaría su capacidad para usar la Creación.

8 - Ideal: Quirk “Endurecimiento”

Este es un Quirk defensivo utilizado por Eijiro Kirishima de Slase 1-A y Tetsutetsu Tetsutetsu de clase 1-B (aunque con diferente estética). Cuando Kirishima usa este Quirk suyo, su piel se vuelve muy dura, como una roca o un metal, y solo una fuerza excesiva puede romperla.

Dada la naturaleza protectora de Itsuka Kendo como una figura de hermana mayor y su preferencia por el combate cuerpo a cuerpo, podría usar “Hardening” bien y colocarse entre un villano y una víctima indefensa con piel y nervios de acero.

7 - No le sirve: Quirk “Navel Laser”

Determinar un Quirk bueno o malo para Istuka es bastante sencillo, ya que es una heroína cuerpo a cuerpo que tiene algunas habilidades de liderazgo y una personalidad protectora y orientada al equipo. Como resultado, los Quirks de apoyo no suelen ser una buena opción para Itsuka, ya que preferiría lanzarse a la refriega.

Yuga Aoyama de Clase 1-A tiene un quirk láser de ombligo, que actúa como un llamativo apoyo de fuego durante el combate, golpeando a los enemigos con pura fuerza cinética. Eso no está mal, pero es todo lo contrario de sus peleas con Itsuka, y tampoco tiene opciones defensivas.

6 - Ideal: Quirk “Telepatía”

Mandalay es miembro de Wild, Wild Pussycats, un equipo de cuatro miembros de héroes profesionales que operan en Japón. Cada uno de ellos tiene un Quirk muy diferente, y el de Mandalay es Telepath. Con él, puede comunicarse con varias personas que se encuentran dentro de un radio bastante amplio a su alrededor.

Puede que este no sea un Quirk cuerpo a cuerpo, pero, de nuevo, es un gran Don para un líder de equipo, e Itsuka podría usar esta habilidad para coordinar a sus compañeros de clase durante un ejercicio de combate o supervisar la evacuación de civiles en un área peligrosa.

5 - No le sirve: Quirk “All For One”

El Quirk conocido como All For One fue utilizado originalmente por el supervillano del mismo nombre, pero se ha difundido desde entonces. Es un meta-Quirk, pudiendo mover Quirks entre personas, incluido el usuario. En la práctica, el villano All For One lo usó para recolectar cientos de Quirks para sí mismo y convertirse en un ejército de un solo hombre.

Itsuka no puede soportar la idea de hacer eso, y preferiría formar un equipo cuyos miembros tuvieran Quirks diversos y sinérgicos para la batalla. No tiene necesidad de mover el Quirk de las personas, especialmente sin el permiso de los propietarios.

4 - Ideal: Quirk “One For All”

¿Qué tal lo inverso, el Quirk conocido como One For All? Este Quirk puede pasar de una persona a otra, pero solo con el consentimiento de todos. No hay forma de robarlo. Y, como sugiere el nombre, el propietario debe tener un corazón valiente y desinteresado y luchar por el bien de otras personas, no por ellos mismos.

Itsuka se ajusta a esos criterios, y dado que está acostumbrada al combate cuerpo a cuerpo, podría manejar el entrenamiento con Gran Torino y All Might para aprender todo el alcance de One For All y hacer uso de él. Ella no es la mejor candidata para este Quirk, pero vale la pena considerarla seriamente, al menos.

3 - No le sirve: Quirk “Transformación”

La villana Himiko Toga puede ingerir la sangre de una persona y usarla para imitar la apariencia y la voz de esa persona, y después de cierto punto, también podría tomar prestado el Quirk del objetivo (hasta cierto punto).

Las habilidades de transformación pueden ser útiles para los héroes, pero la mayoría de las veces, son mejores para los villanos que quieren asesinar a las personas o espiarlas. Itsuka no es del tipo que usa estos trucos para bien o para mal; preferiría golpear a los villanos y liderar un equipo.

2 - Ideal: Quirk “Pilabody”

Tiger es otro miembro de los Wild, Wild Pussycats, y su Quirk hace que su cuerpo sea flexible y elástico a un grado sobrehumano. Con la habilidad Pliabody, Tiger puede evitar los golpes enemigos en combate y lidiar con ellos de formas únicas, o maniobrar en espacios reducidos en Boku no Hero Academia.

Si ese Quirk es útil para un héroe cuerpo a cuerpo como Tiger, entonces también será adecuado para Itsuka Kendo, quien lo usaría en gran medida de la misma manera. Es un buen don para contener a un villano sin causarle un daño grave.

1 - No le sirve: Quirk “Invisibilidad”

El último es el Quirk de Toru Hagakure, la chica invisible de la Clase 1-A. Todo su cuerpo es invisible en todo momento, e incluso puede desviar la luz a través de su cuerpo para cegar temporalmente a sus enemigos. Este Don también es útil para espionaje e infiltración. A Itsuka le puede gustar la idea de acercarse a los villanos sin ser detectada (si está desnuda), pero esto realmente no es lo que está buscando.

Ir desnudo se sentiría incómodo, y el espionaje no es la principal preocupación de Itsuka. Además, quiere que la vean sus amigos y aliados, para poder motivarlos y animarlos con su presencia como una hermana mayor. Eso no funcionará si ella es invisible. La Verdad Noticias te compartirá más información de My Hero Academia en el futuro.