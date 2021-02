My Hero Academia 301 Spoilers: ¿El papá de Deku lo visitará en el hospital?

Los spoilers del capítulo 301 de My Hero Academia saldrán alrededor del jueves 11 de febrero según los informes. Es posible que las filtraciones del manga salgan a la luz el miércoles temprano como la semana pasada o incluso podría llegar tarde.

El punto es que los spoilers de Boku no Hero Academia 301 no tienen un horario fijo y las cosas se actualizarán en La Verdad Noticias una vez verificadas. Sin embargo, podemos intentar predecir las teorías del manga mientras tanto y especular qué sucederá a continuación.

Hay muchos fanáticos que piensan que el padre de Deku será revelado pronto cuando visite el hospital para ver a los héroes heridos. Aquí hay más actualizaciones sobre los spoilers, filtraciones, teorías y otros detalles del capítulo 301 de My Hero Academia.

My Hero Academia 301: Spoilers y teorías

Las teorías de spoiler dicen que la historia del manga cambiará en el drama de la familia Todoriki por un tiempo más. Sin embargo, también está la familia Midoriya de la que apenas conocemos detalles. Todos han visto a la madre de Deku, pero la identidad de su padre todavía se mantiene en secreto, incluso después de 300 capítulos.

Una de las teorías de My Hero Academia 301 dice que el padre de Deku vendrá a visitarlo al hospital o podríamos ver algún tipo de recuerdo o flashback desde el punto de vista de Deku donde recuerda a su padre. Si bien All Might es la figura paterna de Deku en la serie manga, todavía no es su padre biológico.

Algunas de las absurdas teorías del manga dicen que All for One podría ser el verdadero padre de Deku y aún es discutible. Lo único que confirma el manga, es que Hisashi Midoriya es el padre de Izuku e Inko es su madre.

Foto: Shueisha

El capítulo 301 de My Hero Academia saldrá el domingo 14 de febrero a las 11 a.m. EST y los fanáticos pueden leerlo de forma gratuita desde las siguientes plataformas: Shonen Jump, Viz Media y MANGA Plus. Mientras tanto, el anime está por estrenar su quinta temporada en primavera de 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!