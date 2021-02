My Hero Academia: 3 momentos que moldearon la personalidad de Izuku Midoriya

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, My Hero Academia gira alrededor de un interesante chico llamado Izuku Midoriya, alguien que desde pequeño siempre ha sido criticado por sus cualidades físicas, pero eso nunca lo detuvo mentalmente.

A medida que pasa el tiempo, a Izuku le comienzan a llegar cosas imprevistas que lo benefician o lo hacen evolucionar como superhéroe, una de ellas es lograr conocer a su ídolo All Might. Sin embargo, hay otras que han influido mucho en su personalidad.

1. El no tener poderes

El no tener poderes

Cuando era niño el protagonista fue catalogado como alguien sin peculiaridad, también conocido como Quirkless, algo inusual entre sus compañeros de clase. Es por esto que lo molestaban siempre en la escuela porque no era genial o no podía defenderse.

Eso hizo que pensara que nunca llegaría a cumplir su sueño, ser un héroe. Sin embargo, no dejo que eso lo detuviera y uso esas críticas como impulso para nunca rendirse y llegar hasta donde está ahora.

2. El entrenamiento con All Might

El entrenamiento con All Might

Desde luego, Midoriya llegó a entrar en la Academia U.A y All Might fue una de las razones que hicieron que siguiera adelante. Le pasó algo que nunca esperaba, que su ídolo Símbolo de la Paz le heredara su One for All para que finalmente obtuviera poderes.

Gracias a esto se dio cuenta de que siempre hay esperanza para cumplir los sueños y en la actualidad de My Hero Academia hace todo lo posible por honrar el Don que se le ha otorgado.

3. Recuperación de Eri

Recuperación de Eri

La vida de Izuku también tuvo un cambio drástico tras conocer a Eri, una niña inocente con un gran poder que era manipulada por Overhaul. Deku tuvo que usar mucho poder y esfuerzo para poder vencer a este enemigo y así recuperarla sin importar lo que pasara.

Luego de esto, Izuku y Mirio Togata se convirtieron en personas importantes para Eri, ya que además de cuidarla le enseñan cómo vivir la vida normal que se merece.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!