My Hero Academia 299: ¡El pasado de Hawks finalmente es revelado!

El capítulo 299 de My Hero Academia no solo hace ruido en el mundo del manga, sino también en el universo de Twitter. Hay un montón de hashtags relacionados con la próxima entrega y, entonces, ¿de qué se trata la conversación?

El nuevo capítulo comenzó con un flashback y la voz de Hawks, que narra la existencia de los héroes. La siguiente escena muestra a su padre gritándole después de visitar la ciudad. Él intenta explicarse, diciendo que se detuvo a mitad de camino y que nadie más lo vió. ¿Pero por qué el miedo?

A medida que continúa la narración, Hawks revela que su padre mataba a personas por dinero y su madre lo ayudó a ocultarlo. El siguiente panel ilustra cómo su padre lo lastima, pateándole la espalda mientras está parado frente a él. El abuso continúa y ha llegado al punto en que su padre lamenta el día en que nació Hawks.

El pasado de Hawks en My Hero Academia

En el capítulo 299 de My Hero Academia, Hawks dice que ha logrado soportar la serie de abusos porque no quiere tener una familia rota. Dice esto mientras sostiene su peluche Endeavor que le compró su madre (porque el de All Might era “demasiado” costoso).

Cuando su padre lo deja a él ya su madre, Hawks luego se entera de que Endevor fue quien arrestó a su padre. Desde pequeño siempre creyó en la justicia de los héroes y también sintió una gran admiración al padre de Shoto Todoroki.

Luego, la policía encuentra a Hawks y a su madre y les ofrecen todo su apoyo para empezar de nuevo. La escena de Boku no Hero Academia luego cambia a la actualidad, mostrando a Hawks y Best Jeanist en un automóvil. Mientras conduce, Jeanist se alegra de ver a su amigo despierto, pensando que ya estaba muerto porque no hablaba.

El regreso de Best Jeanist

Gracias al Hospital Central, Hawks sigue vivo. Best Jeanist también se ha sometido a una cirugía seria que lo deja en un estado de muerte para evitar que lo atrapen como un espía. Tiene que entregar su cuerpo real, lo que hace que Dabi piense que está muerto. La Verdad Noticias te recuerda que Dabi (Toya Todoroki) reveló información sobre el padre de Hawks.

Por lo tanto, el público ahora sabe de su conexión con el mundo criminal y de ese modo se “perjudica” su imagen como actual héroe número 2 en la serie de Kohei Horikoshi. Dabi no se detuvo con Hawks, ya que también reveló su infancia de “abusos” con su padre Endeavor.

Final de My Hero Academia 299

Hawks y Best Jeanist luego van a la casa de la madre de la inicial. Aquí, ella le deja una carta donde le pide disculpas a Hawks. Aquí también le confiesa a su hijo que un hombre llegó a su casa y le pidió que diga la verdad sobre su padre.

Se dice que este hombre es Dabi, y probablemente ella le cuenta todo. De todos modos, a Hawks no le importa, ya que la comisión ha borrado toda su conexión. Como la comisión de héroes ahora está disminuyendo, él es un hombre libre que puede hacer todo para proteger a los ciudadanos. Además, no importa lo que diga Dabi sobre Endeavour, Hawks todavía quiere ayudarlo.

A medida que caen los spoilers, algunos fanáticos quieren que sucedan otras cosas en la serie. Ahora, es solo cuestión de tiempo para ver si Kohei Horikoshi escuchará sus gritos cuando el próximo capítulo 300 de My Hero Academia se estrene el domingo 7 de febrero y podrás leerlo gratis en MANGA Plus.

