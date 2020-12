My Hero Academia 295 revela el cuarto Quirk de Deku ¡Spoilers!

Parece que Kohei Horikoshi finalmente ha decidido revelar la cuarta peculiaridad de Deku y explicar cómo funcionarán los nuevos poderes en la historia del manga. Para aquellos que están leyendo por delante, esta es la advertencia final para los spoilers del capítulo 295 de My Hero Academia, ya que la publicación contiene las filtraciones del próximo episodio.

¡Spoilers de My Hero Academia 295!

Boku no Hero Academia 295 se titula "Persistente" o "Insistente". El cuarto Quirk de Midoriya Izuku vinculado a su One For All heredado de All Might, es la detección de crisis / peligro, donde puede sentir el peligro inminente como Spider-Man o obtiene Ultra Instincts y se siente como Goku.

También se dice que la peculiaridad se incluyó en el cuaderno de All Might y hay un texto sobre la conciencia. Deku de repente se despierta y le duele la cabeza porque está sintiendo algo. Se da cuenta de que es el cuarto Quirk de OFA, que es "Detección de peligro" en My Hero Academia.

El protagonista de la serie Shonen dice que esto ha sucedido antes cuando estaba en medio de la batalla. Deku lucha con la carga, por ejemplo, demasiada información para que él la maneje, también conocida como sobrecarga neuronal.

Deku lo compara con Black Whip fuera de control. También explica el dato de que el cuarto Quirk (el portador original) vivía aislado en el bosque y que al joven héroe no le gustaría estar cerca de muchas personas si tienes ese tipo de peculiaridad.

Tal vez fue demasiado para él después de obtener One For All al inicio del manga y anime creado por Kohei Horikoshi. La Verdad Noticias no puede imaginarse cuánto daño le costará a Midoriya si percibe a todos aquellos que necesitan ayuda a su alrededor en cualquier momento. Sería devastador para él, debido a su síndrome de héroe.

La próxima trama de Deku probablemente sea aprender que no puede ayudar a todos, confiar en los demás y aprender a dejar de sacrificarse. Esta es una buena conexión con la nueva peculiaridad. All Might probablemente tenga razón, este Quirk es extremadamente peligroso para Midoriya considerando su naturaleza en My Hero Academia.

