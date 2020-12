My Hero Academia 295: Spoilers, fecha de estreno y resumen de la trama

Es increíble pensar que My Hero Academia comenzó hace más de seis años y sigue siendo una de las franquicias más grandes dentro de la comunidad. Con el anime que regresará en la primavera de 2021 y una tercera película anunciada, todos los ojos están puestos en la serie manga.

En este artículo, desglosamos la fecha y hora de lanzamiento del capítulo 295 de Boku no Hero Academia en todo el mundo, así como los spoilers que han aparecido en línea. La Verdad Noticias te recuerda que el final del arco de Guerra Paranormal se acerca a su final y pronto veremos un nuevo momento de la historia.

My Hero Academia 295: Fecha de estreno

El capítulo 295 de My Hero Academia está programado para ser lanzado el domingo 20 de diciembre de 2020. Esto de acuerdo con el calendario oficial del capítulo proporcionado en la sección Shonen Jump de Viz Media. Puedes leer el manga de forma gratuita y legal en Manga Plus.

Foto: Shueisha

Se espera que el nuevo capítulo de la serie Shonen se lance a la medianoche JST. Si esta fecha y hora de lanzamiento siguen siendo correctas, podemos esperar que las traducciones al inglés y otros idiomas estén disponibles en los siguientes horarios para audiencias internacionales:

Hora del Pacífico: 9 am el domingo, 20 de diciembre.

Hora central 11 horas del domingo 20 de diciembre.

Hora del Este: mediodía el domingo, 20 de diciembre.

Tiempo británica: 17:00 el domingo, 20 de diciembre.

Mientras tanto, en el capítulo 294 de "My Hero Academia", los esfuerzos de los héroes finalmente desgastan a Gigantomachia hasta que está lo suficientemente débil como para que el sedante entre en acción. Best Jeanist se da cuenta de que los esfuerzos colectivos de su equipo lo están ayudando a detener a los poderosos villanos.

Jeanist continúa sosteniendo Gigantomachia hasta que colapsa. Mientras tanto, Iida advierte a Bakugo que deje de pelear. Le dice a Bakugo que se retire ya que no está en condiciones de recibir un golpe de los villanos.

Bakugo, a regañadientes, está de acuerdo pero quiere ayudar a Jeanist tanto como pueda. Mientras tanto, con Gigantomachia fuera de escena, Jeanist decide usar su energía para restringir la Liga de Villanos.

MHA chapter 294 spoiler!!!!...



We’re finally getting a mr compress face review and he’s lookin kinda hot. #mha294 #MyHeroAcademia pic.twitter.com/l8MP6zlT52 — buggie (@weebyfish) December 10, 2020

Mr.Compress señala que debido al Quirk, no puede tocar los cables y sin un toque físico, no puede activar su Quirk de Compress. Agrega que incluso Shigaraki está luchando por hacer algo. Más tarde, Mr. Compress logra liberarse al recordar que los fugas atrevidas y el engaño son sus puntos fuertes.

Sabe que solo él puede salvar a su equipo de ser destruido por los héroes. Recuerda a su maestro, Oji Harima, un ladrón sin igual, que atacó a los héroes ricos y entregó su riqueza a las calles. Él anuncia que el linaje de su familia se trata de exponer a los héroes y la injusticia en su sistema.

Las páginas finales del capítulo también muestran a Dabi y Shoto. Dabi usa Jetburn para vencer a Shoto definitivamente. ¿Podrá sobrevivir al ataque de Dabi? My Hero Academia se acerca al final de su arco actual, mientras que su adaptación al anime está por estrenar su quinta temporada el próximo año.

