My Hero Academia 294: Mr. Compres se quita la máscara ¡Scans revelan su rostro!

Los spoilers y filtraciones del capítulo 294 de My Hero Academia finalmente han salido y revelan nueva información sobre la historia del manga. Kohei Horikoshi ha estado lanzando bombas de verdad en cada capítulo y hay muchas más sorpresas en camino.

Los spoilers de MHA294 revelan el rostro de Mr. Compress al final del capítulo y será un gran shock ya que podría ser un personaje previamente conocido. Para aquellos que están leyendo por delante, la publicación contiene spoilers serios y, por lo tanto, deben proceder bajo su propio riesgo.

La Verdad Noticias recomienda a los lectores de manga que esperen el lanzamiento oficial del manga, ya que es más preciso en comparación con los spoilers del capítulo 294 de My Hero Academia y también ayuda a los creadores.

Foto: Shueisha

My Hero Academia 294: Fecha de estreno

La fecha de lanzamiento de Boku no Hero Academia 294 es el domingo 13 de diciembre según las fuentes oficiales del manga. Puedes leer el capítulo de forma legal y gratuita en Manga Plus junto con los últimos episodios de la serie.

Primer resumen y spoilers de BNHA294

Mr. Compress es lo más destacado de este capítulo. La revelación de su rostro (completamente sin máscara) ocurre al final del capítulo. La primera página del capítulo muestra a los héroes altamente heridos: Aizawa, Mirko, Gran Torino, Ryuko y Hawks.

El efecto de anestesia de Gigantomachia finalmente ocurre y el título del capítulo "Última etapa" se refiere a eso. Iida Tenya le dice a Katsuki Bákugo “Gran Explosión Asesinato Dios Dynamight, ¡bájate! ¡No tienes ninguna posibilidad mientras tu cuerpo ni siquiera pueda soportar una guardia!"

Primeros scans de My Hero Academia 294

El rostro de Mr. Compres sin máscara

Como era de esperar, Iida usa el nombre completo (héroe) de Bakugo. Compress es el nieto del nieto de Harima Ouji y ha heredado la sangre del Rey Ladrón. El villano enmascarado levanta el telón de un espectáculo de escape único en la vida y luego pasamos a un momento entre Dabi y Shoto.

“Lo siento Shouto, las circunstancias han cambiado. Todoroki Enji no está roto, y además de eso, se ha desmayado. Este espectáculo no tiene sentido. Perdón por esto, obra maestra”, fueron las palabras de Dabi. Finalmente, Mr. Compress lo llama y ambos se retiran del lugar. Actualizaremos más información y spoilers de My Hero Academia 294 en el futuro.

