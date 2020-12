My Hero Academia 293: SPOILER pelea y Bakugo revela su nombre de héroe

Los spoilers del capítulo 293 de My Hero Academia saldrán en unas pocas horas y, mientras tanto, podemos tener predicciones sobre la historia del manga. El escenario para la próxima batalla está listo y la Liga de Villanos ha llegado al lugar donde luchan los principales héroes profesionales.

El único rayo de esperanza para los héroes en el capítulo 293 de My Hero Academia es Mirio Togata, también conocido como Lemillion, a quien se insinúa que recupere su peculiaridad. Bakugo ha sido marginado durante los últimos capítulos y también es hora de que brille y no será una sorpresa si Kohei Horikoshi revela su nombre de héroe.

Hay tantos personajes y escenas para hacer malabares en la historia que cualquier cosa puede suceder en este punto. Aquí hay más detalles sobre los spoilers del capítulo 293 de My Hero Academia, predicciones, teorías, escaneos sin procesar, fecha de lanzamiento y formas de leer en línea los capítulos del manga.

My Hero Academia 293: Spoilers y predicciones

Así luce Mirio Togata en el anime de MHA

Los spoilers de Boku no Hero Academia 293 probablemente saldrán el jueves, ya que las filtraciones de los escaneos sin procesar del manga se publican en las redes sociales solo esa vez. Ground Zero, Flash Bang y KaBoom, son los pocos nombres de héroes posibles para Katsuki Bakugo y se revelarán en un punto crucial de la historia.

Hay teorías de que Bakugo atacará a Gigantomachia en el capítulo 293 de MHA y, por lo tanto, la Liga de Villanos también se detendrá momentáneamente. También podría haber algunos flashbacks mostrando a Best Jeanist ayudando a Hawks; lo que explica muchas cosas.

O bien, podría ser posible que el manga muestre un flashback de Mirio Togata recuperando su peculiaridad y el Big 3 Pro Hero tendrá una escena de pelea importante. El capítulo 293 de My Hero Academia mostrará a Lemillion en el centro de atención mientras salva a los héroes por el momento y tiene una pelea increíble con uno de los villanos principales de la serie.

HE'S BACK LET'S GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/LVtRzF6EyI — Lacii || rereading My Hero Academia (@LaszloMeressz) November 29, 2020

Fecha de estreno y dónde leer el manga

La fecha de lanzamiento del capítulo 293 de My Hero Academia es el domingo 6 de diciembre en las tiendas según los informes. Los escaneos sin procesar del capítulo de manga se filtrarán 2-3 días antes y los spoilers se publicarán alrededor del 6 de diciembre, pero sería mejor esperar el lanzamiento oficial.

Los fanáticos pueden leer el manga de My Hero Academia de forma gratuita en los medios de VIZ, el sitio web y las plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus. La Verdad Noticias te recuerda que siempre se debe leer el manga de sus sitios web oficiales de forma gratuita, ya que ayudaría a los creadores e inspiraría a hacer historias más interesantes.

