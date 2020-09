My Hero Academia 285: ¡Bakugo vs Shigaraki! Todo para salvar a [SPOILER]

Las filtraciones del capítulo 285 de My Hero Academia se han publicado en Internet, pero no se puede confiar en los spoilers en este momento. Los fanáticos deben recordar que, dado que el capítulo 284 estaba en un descanso y mucha gente hizo cuentas de Twitter duplicadas para difundir spoilers falsos.

Por lo tanto, uno debe tomar los spoilers del capítulo 285 de Boku no Hero Academia con moderación, a menos que sea verificado por fuentes confiables. Los verdaderos spoilers deben salir el jueves y hasta que se publiquen los escaneos en bruto del manga, todo debe considerarse como una predicción.

Aquí hay más detalles sobre los spoilers del capítulo 285 de My Hero Academia, las filtraciones de escaneos sin procesar, la fecha de lanzamiento y las formas de leer en línea los capítulos del manga.

Foto: BONES

My Hero Academia 285 ¡Spoilers!

Los spoilers y filtraciones “afirman” que Bakugo intentará luchar contra Shigaraki, ya que Deku está gravemente herido. El capítulo anterior del manga mostró que Katsuki tiene plena fe en Midoriya y también está dispuesto a sacrificar su propia vida por sus sueños.

Tomura Shigaraki podría curarse fácilmente o Gigantomachia vendrá a su rescate en el capítulo 285 de My Hero Academia. Deku está demasiado cansado para luchar contra el villano y ya ha utilizado su peculiaridad Float y Black Whip. Endeavour ya ha luchado contra Shigaraki y ahora es el momento de que Bakugo pase a ser el centro de atención.

Boku no Hero Academia 285 mostrará que Bakugo luche contra Shigaraki después de sacar a Endeavour y Deku del peligro. Recordemos que los últimos flashbacks revelaron sus verdaderos sentimientos por Midoriya y estos incluso se los comentó a All Might, el anterior usuario de One For All.

Fecha de estreno y dónde leer el manga

La fecha de lanzamiento del capítulo 285, es el domingo 27 de septiembre de 2020 según el sitio web oficial de MangaPlus. Los escaneos sin procesar del manga ya se han filtrado en Internet y los spoilers están publicados, pero sería mejor esperar el lanzamiento oficial (no están confirmados).

Los fanáticos pueden leer el manga de My Hero Academia de forma gratuita en los medios de VIZ y las plataformas oficiales de Shonen Jump de Shueisha. Siempre se debe leer el manga de sus sitios web oficiales de forma gratuita, ya que ayudaría a los creadores e inspiraría a hacer historias más interesantes.