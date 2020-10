My Hero Academia: 10 veces que Tsuyu Asui fue la estrella

En My Hero Academia, los superhéroes no están listos para el deber hasta que hayan pasado algunos años en escuelas heroicas de élite como UA. La Clase 1-A de esa escuela cuenta con estrellas como Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki y Midoriya Izuku.

Pero, ¿qué pasa con los otros estudiantes de la misma clase, como la héroe rana Tsuyu Asui? Su Quirk no es el más llamativo, pero es flexible en combate y ella tiene una personalidad equilibrada y una mente estratégica para combinar.

Froppy de My Hero Academia es la heroína del día lluvioso y ha tenido algunos momentos destacados hasta ahora en el anime. En La Verdad Noticias decidimos compartirte diez de ellos junto con algunos clips de la serie, así que también encontrarás algunos spoilers si no has visto las primeras 4 temporadas.

Foto: Bones

10 - Su desempeño en su pasantía

Este es un momento bastante menor, pero muestra cuán maduro y diligente es Tsuyu para convertirse en un héroe adecuado. Por un lado, no es lo suficientemente vanidosa como para pensar que su pasantía debería ser sobre fama y adoración. También hay mucho trabajo por hacer.

Este personaje de Kohei Horikoshi tenía pocas quejas sobre ayudar a limpiar el barco de Selkie, y cuando Sirius, el héroe, mencionó lo tedioso que debía ser, Tsuyu no se molestó demasiado por el trabajo. Eso es bueno; ningún aprendiz debe mirar hacia atrás ante su debida diligencia.

9 - Cuando reveló su nombre de héroe

A mitad de la serie, los estudiantes de la Clase 1-A tuvieron que decidir sus nombres oficiales de héroes, para ir junto con sus disfraces y peculiaridades únicas. Midnight, su profesora de arte, rechazó algunos nombres porque no eran realmente apropiados. Pero luego Tsuyu tomó su turno.

Mostró el nombre que había elegido en la escuela primaria: Froppy, el héroe del día lluvioso. Fue temático, inspirador y fácil de recordar, por lo que fue aceptado de inmediato. Toda la clase estaba impresionada de que Tsuyu superara este obstáculo tan fácilmente.

8 - Salvar a Ochaco de Himiko Toga

En algún momento, la Liga de Villanos envió un equipo de vanguardia al campo de entrenamiento del bosque, y uno de esos villanos fue el cambiaformas Himiko Toga. Ella arrinconó a Tsuyu y Ochaco Uraraka, y trató de extraerles muestras de sangre.

Tsuyu hizo todo lo posible para no entrar en pánico, y usó su lengua para arrojar a Ochaco fuera de peligro para que Froppy pudiera ir a buscar ayuda. Ese fue un buen movimiento por parte de Asui, aunque terminó inmovilizada en un árbol por Himiko, prácticamente indefensa. Ochaco volvió por ella, como un verdadero amigo.

7 - Luchar contra los villanos Nejire y Ryukyu

En algún momento, Tsuyu estaba trabajando con el héroe profesional Ryukyu junto con Ochaco, además de su estudiante de último año Nejire Hado. Los tres impresionaron a Ryukyu cuando se enfrentaron a poderosos villanos durante una batalla nocturna en la ciudad.

Tsuyu mostró lo lejos que había llegado, y usó su lengua para golpear un montón de piedras ingrávidas hacia los villanos y golpearlos sin sentido. El movimiento se llamó Meteor Fafrotskies, y definitivamente cautivó a Ryukyu. La lengua de Tsuyu puede hacer mucho más que atrapar moscas.

6 - Luchó contra golems

Durante la fase inicial del arco del campo de entrenamiento forestal, los veinte estudiantes de la Clase 1-A tuvieron que abrirse camino a través de un bosque que estaba poblado de golems terrestres animados que Pixie Bob había creado. Tsuyu se aseguró de hacer su parte.

Esta fue la primera vez que se mostró la sinergia de Tsuyu y Ochaco. Ochaco hizo algunos golems ingrávidos con un toque, luego Tsuyu los agarró con su larga lengua y los arrojó al aire. Cuando Ochaco restauró el peso de los golems, estos volvieron a caer y se rompieron.

Tsuyu salvando a Mineta y Deku

5 - Luchó contra villanos acuáticos

Cuando Tsuyu aceptó esa pasantía con el héroe profesional Selkie, esperaba luchar a su lado, no en su lugar. Pero en algún momento, algunos villanos con cabeza de calamar engañaron a Selkie y lo atraparon en la bodega de carga de su barco, por lo que Tsuyu escapó para encontrar al líder de la banda de villanos.

Tsuyu no suele ser del tipo que se arriesga, pero esta vez tomó medidas audaces y funcionó. Encontró al líder del villano oculto y lo mantuvo ocupado en combate hasta que Selkie pudo liberarse de la trampa y derrotar al villano. Ella realmente salvó el día en el anime shonen.

4 - Luchó contra villanos en UA Academy

Tsuyu ciertamente obtuvo una buena cantidad de escenas de acción, y una de sus primeras batallas se libró junto a Deku y Minoru Mineta. Los tres se agruparon durante la redada de League of Villains en las instalaciones de la UA Academy.

Tsuyu estaba en su elemento (agua), pero incluso entonces, fue cautelosa, y la mayoría de sus movimientos consistían en ponerse a ella y a sus amigos fuera de peligro. Eso fue inteligente; la principal prioridad era mantenerse a salvo hasta que llegaran los profesores, no derrotar a todos los villanos sola.

3 - Inspiró a sus compañeros

Tsuyu estaba muy angustiada cuando cuatro de sus compañeros de clase huyeron para rescatar a Bakugo por su cuenta y enfrentarse a la Liga de Villanos. Inmediatamente después de ese incidente, los estudiantes de Boku no Hero Academia se mudaron a los dormitorios del campus y, en ese momento, Tsuyu se explicó.

Con lágrimas en los ojos, Tsuyu describió lo ansiosa que había estado por la seguridad de sus compañeros de clase durante esa redada y estaba aterrorizada de que los mataran. Esto inspiró al resto de la Clase 1-A a confiar el uno en el otro más que nunca y cuidarse unos a otros. No más movimientos imprudentes.

2 - Regresó por Momo

Cerca del final de la temporada 3, una de las escenas de lucha más complicadas de la temporada tuvo lugar entre el escuadrón de Tsuyu y el de Saiko Intelli, un estudiante héroe de otra escuela. Saiko había debilitado a Tsuyu con aire frío, y en algún momento, Momo y Kyoka Jiro le dieron la vuelta a Saiko.

Entonces Momo volvió a quedar atrapada. Tsuyu se recuperó rápidamente del frío y ayudó a Jiro y Mezo Shoji a enfrentarse a Saiko, decidido a rescatar a Momo de la descalificación. Saiko se sorprendió e impresionó de que Tsuyu y los demás volvieran por su amigo, a pesar de los riesgos involucrados.

1 - Ayudó a Fumikage a derrotar a Ectoplasma

La última gran escena de pelea de Tsuyu fue una de las batallas que los estudiantes de la Clase 1-A lucharon contra sus propios maestros. Tsuyu se asoció con Fumikage Tokoyami y tuvieron que enfrentarse al héroe de la clonación Ectoplasm. No tenían una ruta clara hacia la salida de la arena.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Ectoplasm tenía atrapado a su oponente estudiante, pero luego, Tsuyu regurgitó las esposas especiales de su estómago, un arma secreta para usar en Ectoplasm. Se los arrojó a Fumikage, y juntos, esposaron a Ectoplasm y así ganaron el combate en My Hero Academia.